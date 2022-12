Gran Bretagna: maltempo blocca gli spostamenti aerei e ferroviari

Il maltempo sta imperversando non solo sull’Italia, ma sull’intera Europa. Uno degli Stati più colpiti è la Gran Bretagna. I suoi principali disagi sono agli aeroporti.

Situazione difficile, con cancellazioni e ritardi nei voli, in particolare a Londra. Vediamo insieme cosa sta accadendo.

Gran Bretagna: disagi a causa del maltempo

Piogge, vento e temporali sparsi stanno mettendo in seria difficoltà l’intera Europa. Il vortice di maltempo che era stato annunciato per questa settimana sta, piano piano, portando i suoi frutti. Non solo sull’Italia, dove il maltempo staziona in diverse regioni già da qualche giorno, portando allerte di diverso colore, ma anche in alcuni stati del Vecchio Continente.

La Gran Bretagna, in particolare, sta affrontando questa difficoltà. Un Paese che è di norma piovoso, vede, però, adesso qualche difficoltà, in particolare per quel che riguarda i suoi aeroporti. Londra, in primis, nel suo aeroporto di Stansted, ha visto cancellare e sospendere voli in queste ultime ore.

Cosa sta accadendo? Nebbia, freddo e ghiaccio sulle piste d’atterraggio: sono queste le principali cause che rendono quasi impraticabili le suddette piste per gli stessi aerei che sono costretti ad esser dirottati altrove, dove le condizioni meteo non sono proibitivi o, peggio ancora, esser cancellati. Situazione critica non solo all’aeroporto di Londra, ma anche a Heathrow e Gatwick.

Il quotidiano “BBC” ha annunciato, non soltanto la situazione meteo su Londra, ma anche un persistere di allerta meteo sugli altri stati dell’isola. In particolare, allerta gialla sulla Scozia e sull’intera Inghilterra sud occidentale, almeno per tutta la giornata di oggi.

Maltempo che influisce non solo sul traffico aereo ma anche su quello ferroviario. Treni in notevole ritardo e, come dicevamo, voli cancellati o, addirittura, soppressi a data da destinarsi. Una situazione che non va meglio per chi viaggia in automobile.

Il servizio meteo, infatti, ha diramato anche un’allerta per le strade e le autostrade dell’intera isola, invitando alla massima prudenza chi si mette in viaggio, facendo attenzione alle strade ghiacciate in particolare e a moderare la velocità.

Aeroporti e stazioni compromesse dal maltempo

La situazione più critica resta, comunque, all’aeroporto di Stansted dove ieri è stata chiusa la pista per intero per permettere lo sgombero della neve e pulire le ali degli aerei dalle lastre di ghiaccio che su di essi si erano depositate che impedivano il volo. Notevoli ed ingenti ritardi per tutta la giornata di ieri.

Ma la situazione, a quanto pare, non è delle migliori neanche oggi. Ieri, solo nell’aeroporto di Heathrow sono stati cancellati più di 50 voli solo a causa della nebbia. Disagi che, sempre ieri, si sono andati ad affiancare e ad aggiungere a quelli dell’altro aeroporto citato prima.

Stando alle informazioni diramate dal locale servizio meteo, la situazione si prevede perduri per qualche giorno e, di conseguenza, i disagi che sono stati segnalati ieri ed oggi sia per il trasporto aereo che per quello ferroviario, tenderanno a esserci ancora per i prossimi giorni.

Attenzione particolare verrà posta, proprio, sulla situazione disagi nell’aeroporto della capitale inglese e, anche, nelle altre città del Paese.