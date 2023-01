Dove si buttano i rotoli di carta igienica? Fino 300 euro di multa a chi sbaglia

Carta igienica, dove si buttano i rotoli? Attenzione a rispettare le regole di raccolta differenziata: 300 euro di multa per chi sbaglia.

Tu dove butti i rotoli di carta igienica? Sei sicuro di fare correttamente la raccolta differenziata? Attenzione se sbagli: scattano ben 300 euro di multa.

Raccolta differenziata: tantissimi gli italiani che ancora sbagliano

La raccolta differenziata è una pratica essenziale di smistamento dei rifiuti che consente al Pianeta di respirare e a noi di evitare di inquinare. Eppure, sebbene oggi ci siano delle regole piuttosto rigide, ancora tantissime sono le famiglie italiane che sbagliano o non effettuano per nulla il corretto smaltimento dei rifiuti.

Perché si rende così necessaria la raccolta differenziata? La risposta è molto semplice: per la difesa ambientale e per la risoluzione dei problemi ecologici. Riciclare i rifiuti correttamente, permette di risolvere anche il problema delle discariche e di risparmiare energia e materie prime, il che si traduce in vantaggi sia per l’uomo che per l’ambiente.

Anche se la legge italiana ed Europea è piuttosto severa riguardo la raccolta differenziata e lo smaltimento dei rifiuti, oggi si continua a riciclare nel modo sbagliato, a volte per ignoranza, a volte per negligenza.

Per esempio, prendiamo in considerazione i rotoli di carta igienica. Quanti ne consumiamo al giorno? Alla fine della settimana, quanti tubicini di cartone ti ritrovi a buttare? Sicuramente tanti. Ebbene, come li differenzi? Fai attenzione: se sbagli, rischi 300 euro di multa.

Dove si buttano i rotoli di carta igienica

Ogni giorno ci ritroviamo a consumare tantissimi rotoli di carta igienica che, se accumulati per una settimana, possono arrivare ad un numero davvero esorbitante. Tu dove butti la bobina di cartone che ti ritrovi quando la carta finisce?

La risposta è piuttosto semplice ed intuitiva. Dato che stiamo parlando di un rotolo fatto di cartone, ovviamente deve essere buttato nel contenitore della carta. Alcuni lo gettano per intero, altri lo schiacciano oppure lo riducono a pezzettini. Chi invece possiede per esempio un camino, preferisce bruciarlo direttamente.

Il risultato finale non cambia: il rotolo di carta igienica finisce in ogni caso nel bidone della carta o nell’inceneritore. Attenzione però. Come ben saprai, a seconda anche del territorio di residenza e domicilio, i bidoni per la differenziata della carta non sono tutti uguali e soprattutto, questi ultimi non possono accogliere tutti i tipi di carta.

Nel contenitore destinato al riciclo di carta e cartone, rientrano per esempio le scatole di cartone, le scatole di cartone per uso alimentare, i giornali, i libri, i quaderni e tutto ciò che rientra nella definizione generica di cartone e quindi anche i rotoli di carta igienica.

Non puoi buttare invece nella pattumiera della carta, per esempio, i bicchieri, i piatti o forchette di carta sporchi o che abbiano residui di cibo. O ancora, non puoi gettare carta o cartone ricoperti di colla, o la carta carbone o la carta utilizzata per stampare gli scontrini che viene definita carta chimica.

Che cosa succede se sbagli la raccolta differenziata? Il nostro legislatore è piuttosto severo: è prevista una sanzione amministrativa molto salata che va dai 50 ai 300 euro.

Attenzione dunque quando fai la raccolta differenziata: studia attentamente le regole e cerca di non sbagliare perché il rischio di incorrere in una multa costosa è davvero dietro l’angolo.

Sai che i rotoli di carta igienica possono però non essere buttati ma riutilizzati? Tantissimi sono gli usi che se ne possono fare, alcuni anche piuttosto carini. Ti stai chiedendo a che cosa può servirti il rotolo di carta igienica?

La bobina di cartone potrebbe essere utilizzata, per esempio, dai bambini per alcuni lavoretti. Conservali e donali ai più piccini che si divertiranno a dipingerli con pennarelli o con gli acquerelli.

Sai che puoi creare anche dei segnaposto sfiziosi? Taglia le estremità e inserisci all’interno le posate, dopo aver decorato il cartone a tuo piacimento. E hai mai provato a realizzare un portapenne con il rotolo di carta igienica? Anche questa è un’idea carina e super ecologica.