Calzini vecchi e bucati, non gettarli e fai questo: diventano preziosissimi in casa

Calzini vecchi e bucati: quanti ne hai nel tuo cassetto, pronti da dare via? Aspetta un momento, non gettarli. Potresti riutilizzarli in questo modo: diventano davvero preziosissimi in casa.

Se anche tu hai i cassetti pieni di calzini bucati e vecchi, aspetta prima di buttarli. Ecco l’idea che ti farà desistere dal darli via. Pronta a scoprire come riutilizzarli?

Indumenti vecchi: quando l’usato diventa ricchezza

Siamo tutti d’accordo sul fatto che oggi siamo un popolo sempre più di consumatori? Acquistiamo quotidianamente senza dare valore a ciò che possediamo. Soprattutto quando si tratta di vestiti, spesso adottiamo la logica dell’usa e getta: perché conservare cose vecchie quando ho la possibilità di acquistarne di nuove, ogni volta che voglio?

In realtà, non è un ragionamento che si può considerare proprio super positivo, questo. Pensiamo a quanti sprechi facciamo quotidianamente gettando indumenti che magari possono essere donati o anche riutilizzati.

Pensa ai calzini. Sicuramente anche tu ti ritroverai con i cassetti o gli scatoloni pieni di calzini bucati o usurati. La prima cosa che ti viene in mente da fare è ovviamente quella di darli via.

Aspetta un momento, non andare di fretta. E se ti dicessimo che puoi riutilizzare i tuoi vecchi indumenti rendendoli degli oggetti preziosissimi per la tua casa, ci crederesti? Continua a leggere, ti garantiamo che rimarrai sorpreso.

Calzini vecchi e bucati: come riutilizzarli

Sì lo sappiamo, anche tu ti sarai ritrovato con cassetti o scatoloni pieni di calzini vecchi e bucati. Neanche più questi indumenti sono quelli di una volta. La qualità è scarsa e spesso, dopo aver indossato i calzini un paio di volte, ci ritroviamo con gli alluci che fanno capolino.

Ogni anno finiscono in discarica oltre 300.000 tonnellate di indumenti e in particolare calzini. Eppure, ti consigliamo di non darli via questi ultimi, di non buttare quei vecchi calzini di cui ti sei stufato. Sai che puoi riutilizzarli in maniera intelligente? Ecco come.

Innanzitutto, ti diciamo che con i calzini vecchi puoi creare dei carinissimi cuscini per il tuo sofà. Ti sembra assurdo? Eppure il procedimento è piuttosto semplice. Ti basterà semplicemente tagliare le estremità dei tuoi calzini ricavando da essi delle piccole toppe di stoffa.

Mettine da parte quante più ne puoi e crea due quadrati grandi di toppe, quasi come se volessi comporre una coperta di stoffa. Passa il tutto sotto la macchina da cucire: ti ritroverai con una sorta di sacco apribile.

Una volta fatta questa operazione, apri la tua sacca e infila dentro la spugna. Poi richiudi il tutto con uno strappo o mettendo una cerniera. Et voilà, hai creato dei carinissimi cuscini con i calzini!

Questo è soltanto un esempio, ancora abbiamo per te altre idee. Lo sapevi che sono perfetti per eliminare l’umidità che si forma sui vetri dell’auto? Porta sempre con te un calzino nel cassetto portaoggetti e ti garantiamo che la fastidiosa condensa sui vetri della tua automobile sparirà in un battibaleno se utilizzi questo indumento come panno puliscitutto.

Soffri spesso di cervicale o hai dolori muscolari? Il tuo calzino usurato può diventare una ecologica e super comoda fascia termica! Prendi una calza piuttosto lunga, riempila di riso e cuci la sua estremità aperta o chiudila con un nodo. Mettila poi nel microonde per pochi secondi e goditi il calore del riso riscaldato che allevierà ogni dolore.

Se hai dei bambini, poi, puoi farli divertire creando delle simpaticissime marionette. Magari cuci su di essi dei bottoni come occhi: i tuoi bimbi si divertiranno un mondo. Se sei uno scout poi, quest’altra idea che ti stiamo per dare ti si rivelerà sicuramente utilissima: con i calzini vecchi puoi creare uno porta-sapone!

Ebbene sì, acquista una saponetta di quelle che trovi al supermercato ed inseriscila nel tuo calzino: non soltanto fungerà da custodia ma in campeggio, per esempio, se bagni il calzino che contiene il sapore, avrai una spugna detergente. Adesso siamo sicuri che ci ripenserai 10 volte prima di buttare i tuoi vecchi calzini.