Caro carburante, Antitrust avvia le ispezioni: irregolarità sui prezzi

Caro carburante, i benzinai rischiano se continuano a non esporre i prezzi. Antitrust avvia delle ispezioni su esso, Eni, Kuwait, IP e Tamoil.

Le sanzioni per i gestori potranno variare tra i 500 e i 6000 euro e in seguito ad una terza violazione potrebbe anche essere disposta una sospensione delle attività.

Caro carburante, istruttorie antitrust su: Esso, Eni, Kuwait, IP e Tamoil

Nuova stretta per i benzinai, prevista dal decreto di 5 diversi articoli per contenere quelli che sono i prezzi del carburante. L’obbligo per tutti i benzinai sarà quello di esporre di fianco al prezzo praticato quello misurato dal Ministero delle imprese, altrimenti sarà prevista una sanzione. Tale provvedimento è stato fortemente voluto da parte del governo in seguito ai movimenti di rialzo che sono stati registrati i primi di gennaio, registrati in contemporanea all’aumento di tutte le accise su diesel e benzina.

Nel frattempo l’Antitrust ha dato il via a ispezioni per Esso, Eni, Kuwait, IP, Tamoil e Petroleum Italia. Ad annunciarlo è stata l’Autorità che ha spiegato di aver notato irregolarità alla pompa di benzina fra i prezzi e conferma l’omessa comunicazione sul portale Osservaprezzi carburanti di tutti i prezzi appunto del carburante. Con i controlli effettuati è emersa, da parte di tutte le compagnie durante i controlli ai distributori, una ‘omessa diligenza’. Esso, Eni, Kuwait, IP, Tamoil e Petroleum Italia

Non avrebbero adottato misure o iniziative idonee a prevenire e a contrastare queste condotte illecite a danno dei consumatori.

A questo punto i prezzi medi dei carburanti saranno pubblicati online sul sito del Ministero delle imprese e del Made in Italy, mentre per quanto riguarda i benzinai avranno 15 giorni di tempo per aggiornare la cartellonistica di tutti i punti vendita. Tutti coloro i quali non adegueranno la cartellonistica e quindi non comunicheranno i prezzi giusti insieme ai prezzi medi che sono stati calcolati dal Ministero riceveranno una sanzione che può variare dai 500 ai 6000 euro:

Dopo la terza violazione può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a 7 giorni e non superiore a 90 giorni.

La Guardia di Finanza avrà il compito di accertamento delle irregolarità mentre il Prefetto si occuperà delle sanzioni. C’è anche però chi non è d’accordo a tale provvedimento: Giuseppe Sperduto, ovvero il Presidente Faib Confesercenti ha commentato tale situazione e ha definito l’obbligo di esporre il prezzo medio:

Una misura del tutto inutile ai fini del contenimento dei prezzi.

I gestori autonomi invece chiedono di esporre anche il prezzo di cessione, a mettere in evidenza ciò è l‘associazione nazionale gestori autonomi carburanti: