Dove costa di meno la benzina in Italia? Stanno facendo tutti qui rifornimento

By

Esiste una regione italiana, in cui la benzina costa meno e dove tutti vogliono fare rifornimento.

Tra le varie regioni d’Italia, in base a dei dati statistici è emerso che sono le Marche, la regione dove la benzina costa meno. I prezzi della benzina e del diesel, hanno subito vari rialzi nel corso dell’anno, e nel momento attuale sono di nuovo in aumento.

Fare il pieno, sta diventando sempre più costoso, per via del generale aumento dei prezzi medi di benzina e diesel. Per sapere tutto circa i prezzi del carburante nelle varie regioni d’Italia, vi consiglio di seguire con attenzione quanto esposto.

Le regioni dove la benzina costa meno

In tutto il paese i prezzi medi del carburante sono nuovamente saliti. Facendo un analisi sui prezzi del carburante in Italia, è stato notato che è la regione Marche, quella dove costa meno fare benzina.

Secondo quanto ha reso noto il Mimit, ossia il Ministero delle Imprese e del made in Italy, le Marche con il self service della benzina a 1,892 euro al litro, è quella col prezzo più conveniente.

A seguire, vi è il Veneto, che con un prezzo medio della benzina pari a 1,898 euro al litro, si posiziona come la seconda regione con i prezzi più bassi. La regione Lazio, è la terza regione con un costo medio della benzina più basso, pari a 1,902 euro al litro. Al quarto posto troviamo le stazioni di servizio dell’Umbria, con un costo medio della benzina al self service di 1,908 euro al litro.

La quinta regione dove la benzina costa meno è l’Abruzzo, con una media di 1,909 euro al litro. Altre regioni dove fare rifornimento costa meno sono: la Toscana, la Lombardia, il Piemonte, l’Emilia Romagna e la Campania.

Le regioni dove la benzina costa di più

In base ad alcuni dati statistici, studiati ed elaborati dal Quotidiano Energia, i prezzi di benzina e gasolio sono in continuo aumento. I prezzi del carburante sono diversi da regione a regione, ma pure da zona a zona nella stessa città. I prezzi diversi applicati per la benzina, sono legati alla compagnia petrolifera ai costi di logistica e dei trasporti.

In particolare, la zona con i prezzi più alti di carburante, è la Provincia autonoma di Bolzano, con 1,945 euro al litro. In seconda posizione si trova la Puglia, dove la benzina verde ha un costo medio di 1,943 al litro.

Un altra regione dove la benzina costa molto è la Calabria, qui la benzina viene venduta a 1,939 euro al litro. Nella classifica delle regioni dove la benzina ha un costo medio più alto, al quarto posto si posiziona la Liguria con 1,938 euro al litro. A seguire si posizionano la Sardegna, la Basilicata, la Val d’Aosta, la Sicilia, il Friuli Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento.

Aumento dei prezzi medi

Malgrado i ribassi dei mesi scorsi, già nel mese di luglio, si è assistito a un nuovo aumento del prezzo della benzina. Con i prezzi della benzina alle stelle, in concomitanza delle ferie estive, la situazione degli aumenti dei prezzi sta diventando insostenibile. Questi rincari sulla benzina, sono molto destabilizzanti, e sono dovuti all’instabilità della situazione relativa al conflitto in atto tra Ucraina e Russia.

Il prezzo del petrolio è di nuovo aumentato, così con le nuove vacanze estive, pure il prezzo di tutti i carburanti è salito. Dal primo di agosto, i vari gestori del carburante hanno l’obbligo di esporre un cartello con i prezzo medi del carburante della regione e della nazione.

Nello specifico, gli aumenti più rilevanti sono stati notati nelle stazioni di servizio presenti nelle autostrade italiane. I prezzi medi della benzina self service è di 1,998 al litro, del Gpl è 0,838 al litro e del metano 1,542 euro al kg.