Il comico irriverente Angelo Duro, a poche ore dal suo spettacolo in quel di Taormina è riuscito a creare scompiglio e malumori imbrattando i manifesti del suo show che ha avuto luogo ieri sera nella splendida cornice del teatro greco suscitando la reazione del sindaco Cateno De Luca, il quale non ha per niente apprezzato il gesto di cui non si conoscono le cause.

Lo showman palermitano si trovava già a Taormina nel weekend quando ha deciso di imbrattare i manifesti del suo spettacolo con espressioni colorite e disegni fallici, il tutto pubblicato e condiviso nei suoi profili social.

Il gesto di Angelo Duro

Non sono ancora chiari quali siano stati i motivi che abbiano spinto il comico Angelo Duro a imbrattare i manifesti del suo spettacolo a poche ore dal suo show “Sono cambiato” a Taormina, nella splendida cornice del teatro greco.

Forse una delle sue irriverenti trovate pubblicitarie dato che il gesto è stato pubblicato e condiviso nelle sue pagine social e al tempo stesso non è stato gradito dal sindaco della città.

Il primo cittadino, infatti, Cateno De Luca, solito a fare dirette Facebook, ha invitato il comico al palazzo di Città per chiedere scusa e spiegare le motivazioni del gesto vandalico.

La reazione di Cateno De Luca

Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, dopo essere venuto a conoscenza di quello che aveva combinato il comico palermitano, a poche ore dal suo show nel teatro greco di Taormina si è subito mobilitato per i provvedimenti del caso, per tutelare l’immagine della città che ogni anno ospita tantissimi turisti.

“Taormina è piena di turisti e il 75% sono stranieri. Non conoscono Angelo Duro ma capiscono bene ciò che lui ha disegnato e non ci facciamo una bella figura”.

Queste le parole del primo cittadino che ha sanzionato lo showman e dovrà pagare una multa di 618 euro, la revoca dell’occupazione del suolo pubblico e una denuncia penale che valuterà la procura di Messina.

De Luca non ha voluto annullare lo spettacolo che si è tenuto ieri sera per rispetto dei fan che hanno pagato il biglietto ma quantomeno la sua unica richiesta era quella di avere un confronto con il comico che purtroppo non ha avuto luogo.

Al momento nelle pagine dello showman vige il silenzio stampa e l’ultimo post pubblicato riguarda proprio il video, diventato virale, che lo immortala per le strade di Taormina, a imbrattare i suoi manifesti con espressioni poco colorite e disegni fallici.