Per le vacanze 2023 solo il 27% degli italiani sceglie l’estero

I dati che emergono sulle vacanze 2023 degli italiani: maggiore attenzione all’impatto ambientale e propensione a scegliere mete nostrane.

In un’indagine recente di Readly si scopre che il 60% degli italiani è felice di concedersi una pausa in quest’estate post pandemia.

Secondo i dati del sondaggio dell’istituto YouGov, la tendenza prevalente tra gli italiani è quella di trascorrere le vacanze all’interno del proprio Paese, mentre, invece, inglesi e tedeschi preferiscono viaggiare all’estero.

È interessante notare che c’è anche una quota di turisti che seleziona le mete in base alla sostenibilità ambientale che queste ultime offrono.

Vacanze 2023, le preferenze degli italiani

Secondo un’indagine condotta dall’istituto demoscopico YouGov per conto di Readly, una piattaforma per abbonamenti editoriali, il 60% degli italiani si prepara a fare le valigie per godersi una vacanza in estate.

Tuttavia, solo il 27% di questi opterà per una destinazione all’estero, poiché la maggior parte dei turisti italiani preferisce rimanere nel proprio Paese natale per godersi il periodo di riposo, come risulta dal sondaggio.

Questo è il primo periodo estivo che si trascorre senza restrizioni e mascherine, dopo la conclusione ufficiale della pandemia Covid e per oltre la metà dei partecipanti all’indagine, la priorità della vacanza è il relax.