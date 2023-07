Quello che hanno trovato dentro questo serpente ha commosso il mondo intero

By

Sai che quello che hanno trovato dentro questo serpente ha commosso tutto il mondo? Scopriamo di cosa si tratta e perché tutti si sono commossi!

Dentro un serpente è stato ritrovato qualcosa di veramente assurdo. La vicenda è accaduta in Perù, nella giungla remota, dove è stato rinvenuto un serpente gigante, talmente grande che al suo interno ci entravano addirittura due autobus. Tutti sono rimasti a bocca aperta e nessuno si aspettava di trovare dentro al serpente qualcosa che ha lasciato esterrefatto il mondo intero!

Cosa è stato trovato dentro il serpente

Il serpente è stato trovato in un’area remota della giungla, in Perù, al confine con il Brasile. Quello che hanno trovato al suo interno ha lasciato sbalorditi anche i cacciatori di serpenti che hanno detto di non aver mai visto nulla di simile prima allora.

Uno dei due cacciatori che ha ritrovato il serpente gigante ha aperto l’animale facendo un taglio al centro e ha visto con sua grande sorpresa che dentro c’era una mucca morta e parte del suo stomaco, corna e intestini proprio al centro. Era incredibile, il serpente aveva mangiato una mucca, un animale enorme che tuttavia è riuscito ad ingoiare e a far entrare nel suo stomaco. Ma era veramente così?

Nessuno in realtà ha visto il serpente ingoiare la mucca, perciò si suppone che possa aver ingoiato l’animale quando era già cadavere. Può essere accaduto che la mucca prima è stata uccisa e poi il serpente l’ha inghiottita. Tuttavia, quando i cacciatori hanno aperto la pancia del serpente sono rimasti stupefatti e hanno provato ribrezzo per quello che hanno visto!

Il serpente a sonagli ha ingoiato le uova

Un altro fatto molto curioso è quello accaduto ad un agricoltore della Virginia, che per stimolare le galline del suo pollaio a fare le uova ha messo vicino a loro delle uova finte, in ceramica. L’uomo non pensava minimamente che un serpente a sonagli potesse inghiottirle, tuttavia, quando andò a controllare, le uova erano scomparse.

Guardò bene nel pollaio e vide che c’era un serpente a sonagli adulto e capì che le aveva mangiate lui. Infatti, vedeva che l’animale aveva problemi a deglutire e quindi bisognava intervenire. L’animale aveva mangiato le uova per errore, ma stava lottando per digerirle!

Così l’agricoltore ha portato il serpente al Wildlife Center, dove alcuni esperti hanno estratto tutte le uova che erano finite nel suo interno. L’animale ha potuto così riprendere le sue attività e così anche le galline, ma l’agricoltore non mise più uova in ceramica nel pollaio!

Il pitone che ha mangiato la capra

I serpenti giganti quindi mangiano di tutto, non trovano ostacoli quando vanno alla ricerca di cibo e si nutrono anche di mammiferi, volatili, ma divorano anche sauri come le iguane o il tegu. Appartengono a questa categoria di serpenti costrittori i boa, considerati grandi predatori, che sono capaci di inghiottire prede anche più grosse della loro testa.

Anche serpenti più piccoli però compiono delle imprese spettacolari quando si tratta di cibo.

È il caso del serpente che è stato visto attaccare per strada una capra. La vicenda è accaduta a Calcutta, città dell’India occidentale, dove un pitone di 3 metri è piombato improvvisamente su una capra viva ed è riuscito a sottometterla senza alcuno sforzo.

Alla vicenda ha assistito una folla di curiosi che si è radunata sul posto non appena ha visto la scena e qualcuno l’ha anche filmata. Mentre è ancora addosso alla capra l’animale comincia a cibarsi di essa, facendola morire lentamente.

Con questa strategia il pitone è riuscito a cibarsi della capra e di assimilarla senza alcun problema, digerendola con tutto il suo tempo. Anche se sono immagini tristi da guardare, purtroppo stiamo parlando della sopravvivenza della specie e in natura è così che funziona!