Bolzano, cammina per strada e trova i bisogni di un cane: replica il concittadino

Bolzano, i bisogni di un cane in strada fanno scoppiare la polemica. Un concittadino furioso fa sentire così la sua voce. Ecco il bigliettino che nessuno si aspettava.

L’ineducazione dell’uomo può talvolta suscitare rabbia e sgomento. Ecco in che modo un cittadino di Bolzano ha deciso di replicare alla mancanza di rispetto di un padrone incivile: cosa fare quando il cane fa i bisogni in strada e il suo proprietario non li raccoglie? Il biglietto ammonisce così, giustamente, il signore maleducato.

Bisogni dei cani, cosa succede se non si raccolgono: ecco cosa dice la legge

Chi ha un cane è fortunato. L’amore che un amico a quattro zampe può donare è unico. Gli animali domestici, e chi ne possiede ne è consapevole, diventano parte della famiglia, figli e fratelli di cui prendersi cura.

Avere un cane significa non solo impegnarsi ad educarlo, addestrarlo e curarlo ma anche mostrarsi rispettosi verso la comunità quando si usufruisce di spazi comuni e collettivi. Per il benessere del cane, è necessario farlo uscire, portarlo a passeggio e non tenerlo sempre chiuso in casa.

Certamente, il cane, soprattutto se in strada, potrebbe non trattenersi dal fare i suoi bisogni. In questo caso, non è solo compito ma dovere del padrone, lasciare pulito laddove il cane sporca. E a dirlo è la legge che prevede l’obbligo di raccolta delle deiezioni canine, pena la multa.

Chi non rispetta questa disposizione normativa, sarà punito con una sanzione pecuniaria che va da 100 a 1000 euro, arrivando a 10.000 euro in caso di reiterazione. In alcuni casi particolari, è prevista anche la detenzione fino a due anni.

Oggi vogliamo raccontarvi di un episodio accaduto a Bolzano che ha suscitato la rabbia di un concittadino che alla maleducazione del padrone incivile ha risposto con questo biglietto.

Bolzano, i bisogni di un cane fanno infuriare un cittadino: ecco il suo messaggio di rabbia

L’inciviltà delle persone talvolta supera davvero i limiti. Ecco cosa è successo a Bolzano. Un concittadino, di fronte all’atteggiamento irrispettoso di un padrone incivile che non ha raccolto i bisogni del suo cane, ha replicato così:

Questo messaggio, che è stato condiviso anche sui social, sta facendo chiacchierare tutta Italia. Anche a Bolzano, città eletta a esempio e modello di pulizia ed educazione, qualcuno ha peccato di inciviltà.

Eloquente la frase: “Il cane è andato via, il padrone è rimasto” con cui il concittadino ha voluto offendere il proprietario incivile senza usare espressioni e parole troppo offensive. Alcuni padroni fingono di non vedere i bisogni dei loro cani, altri dimenticano, non sempre per caso, tutti gli strumenti necessari per ripulire.

Purtroppo i vigili non sono sempre sul luogo del misfatto, pronti a punire e a sanzionare chi viola la legge. È però vergognoso che si debba ricorrere all’espediente dell’ammenda pecuniaria per costringere i padroni a fare ciò che il senso civico impone.

Il padrone incivile probabilmente non sarà mai trovato ma sicuramente questo cartello è di monito per tanti che, incuranti del rispetto dell’ambiente e delle persone, continuano a comportarsi da veri maleducati.

I cartelli iconici stanno diventando lo strumento preferito da tanti per comunicare messaggi a chi continua a violare non solo le leggi dello Stato ma anche quelle di buon senso.