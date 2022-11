Il Portogallo supera l’Uruguay e raggiunge gli ottavi di finale di Champions League con una giornata di anticipo, decisiva la doppietta di Bruno Fernandes che stappa il match con un tiro cross sul quale sfiora soltanto CR7 e raddoppia nel finale su calcio di rigore.



Con una gara solida e molto lucida i portoghesi staccano il pass per gli ottavi di finale di Champions League con una giornata di anticipo, i lusitani sono primi nel girone con 6 punti, due vittorie e tanta grinta per una squadra che si candida come una delle favorite assolute per la vittoria finale.

Il migliore della sfida è Bruno Fernandes che sigla una doppietta e unisce perfettamente qualità e quantità a centrocampo.

Bene anche Cristiano Ronaldo, il numero 7 esulta in occasione del primo gol ma dalle immagini è evidente come il fenomeno di Madeira non tocchi il pallone lanciato dal numero 8.

Delude invece Joao Felix, mai veramente nel vivo del gioco lusitano.

Nell’Uruguay il migliore in campo è Bentancur che recupera, pressa e sfiora il gol nel primo tempo.

Portogallo a quota 6 punti e già aritmeticamente agli ottavi di finale, Ghana secondo a quota 3 con Corea del Sud ed Uruguay a quota 1.

Portogallo agli ottavi, Uruguay ko con la doppietta di Bruno Fernandes

Partita bloccata nel primo tempo con l‘Uruguay che va vicino al gol del vantaggio al 32′: Bentancur salta mezza difesa portoghese ma sbaglia a tu per tu con Diogo Costa salvando i lusitani.

Nella ripresa il Portogallo parte con il piede sull’ acceleratore e al 52′ sfiora il vantaggio con Joao Felix che da buona posizione trova l’esterno della rete.

Al 54′ Ronaldo festeggia sul cross di Bruno Fernandes ma le immagini assegnano il gol al numero 8, CR7 infatti ha soltanto sfiorato il pallone.

Passano appena 5 minuti e Cavani dal dischetto del rigore liscia clamorosamente il pallone non trovando il gol del pareggio.

Al 75′ arriva la più grande occasione per l’Uruguay: Maxi Gomez calcia con il destro e trova un clamoroso palo che salva il Portogallo.

Al 79′ Valverde serve sul taglio De Arrascaeta ma il numero 10 non riesce a scavalcare il portiere lusitano.

Al 90′ Gimenez ferma con la mano un passaggio di Bruno Fernandes, il VAR assegna la massima punizione e dal dischetto il numero 8 chiude la partita siglando una doppietta e mandando il Portogallo direttamente agli ottavi di finale.

L’Uruguay si giocherà tutto nella sfida contro il Ghana, il Portogallo chiuderà il suo girone sfidando la Corea del Sud con la qualficazione già in tasca.