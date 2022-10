Doppio bonus bollette, 800 euro per queste famiglie: si richiede questo requisito

Doppio bonus bollette da 800 euro dedicato a queste famiglie. Scopriamo insieme come richiederlo e quali sono i requisiti fondamentali.

Tutte le famiglie si trovano dentro il vortice della crisi, del caro vita e del caro bollette ed è proprio per questo che si dovrebbe un attimo ragionare sul da farsi. Il nuovo Governo ha tenuto in attivo tutti i bonus e gli aiuti che sono stati predisposti dall’ex Esecutivo Draghi, con l’intenzione di avviarne di nuovi ancora più ricchi. C’è questo doppio bonus bollette da 800 euro dedicato a queste famiglie, che si richiede con questo requisito: ecco tutto quello che bisogno sapere.

Famiglia e crisi, quali sono le previsioni per gli italiani?

Le famiglie italiane si trovano sull’orlo di una crisi di nervi e non solo, considerando il caro vita e il caro bollette. Dopo la pandemia da Covid ecco che il conflitto tra Ucraina e Russia non aiuta di certo e le ripercussioni economiche sono altissime, oltre che gravose.

L’aumento del prezzo del gas non ha precedenti, così come la situazione incerta che si è venuta a creare e mina il sistema sociale mondiale.

L’ Autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente – ARERA – ha attivato un intervento del tutto straordinario al fine di contrastare l’aumento delle bollette, previsto del 100% e oltre. Un incremento registrato ad oggi del 59% e che ha già portato a diversi risultati non piacevoli. Per il gas si sta cercando di mantenere un prezzo mese dopo mese, proprio per tutelare tutti gli italiani da questi rincari.

Le stime per il 2023 sono pessime e si parla di aumenti che potrebbero raggiungere il +300% rispetto all’anno 2020. Per aiutare le famiglie, Governo ed Enti stanno mettendo in campo non pochi aiuti.

Tra questi si parla di un doppio bonus bollette da 800 euro, con un requisito base per mandare avanti la richiesta. Ecco come fare.

Doppio bonus bollette 800 euro: come richiederlo?

Il doppio bonus bollette e affitto con un bell’importo di 800 euro è dedicato ad alcune famiglie. Ed è importante da richiedere perché aiuta ad affrontare la crisi economica sempre più dura e pesante.

La misura in questione è stata messa a disposizione dal Comune di Fasano, con un finanziamento di 100.000 euro che andrà a sostegno di tutte le famiglie residenti. Serviranno soprattutto per il pagamento di tutte le bollette scadute o canoni di affitto che non sono stati pagati a tempo debito.

Chi vuole fare domanda del doppio bonus deve essere residente presso il Comune di Fasano presentando un ISEE che non superi i 12.000 euro. Ci sono anche delle agevolazioni per chi del nucleo familiare si è trovato senza lavoro per via del pandemia da Covid 19, con licenziamento o riduzione dell’orario.

È un bonus doppio che è stato studiato per agevolare tutte le famiglie che si trovano in una forte difficoltà economica e non possono più pagare bollette oltre che l’affitto. La domanda si presenta online direttamente dal sito ufficiale del comune di Fasano, allegando l’ISEE e rispondendo a tutti i requisiti che vengono richiesti in fase di richiesta.