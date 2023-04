Un posto al sole anticipazioni, l’improvviso addio rattrista tutti fan della serie

Ecco tutte le anticipazioni di Un posto al sole relative ai prossimi episodi. Arriva un improvviso addio che spiazza tutti.

Cosa accadrà nei prossimi appuntamenti di Un posto al sole, in base alle anticipazioni che vanno da lunedì, 3 di aprile del 2023, fino al 7 dello stesso mese. Un accadimento davvero inaspettato potrebbe lasciare tutti i telespettatori senza fiato.

Anticipazioni di Un posto al sole, cosa accadrà

Il prossimo lunedì, 3 di aprile, tornerà Un posto al sole, l’amatissima soap opera di Rai 3 che ormai da tantissimi anni è seguita da milioni di italiani. Gli episodi andranno in onda per tutta la settimana, a partire dalle ore 20.55.

Negli scorsi appuntamenti, il personaggio di Irene era stato ricoverato in ospedale a seguito di una caduta da una sedia. Il tutto, a causa di un tentennamento di Marina, che si è sentita immediatamente in colpa per l’accaduto.

L’accaduto ha spaventato moltissimo Filippo e Serena, che ora credono che Marina non sia più quella di un tempo. La ritengono distratta a causa dell’invidia che sente verso Lara. Marina, effettivamente, continua a vivere una situazione di disagio per via della Martinelli e continua a litigare con Roberto.

Lara, nel frattempo, sta cercando di costruire un legame sempre più forte proprio con Roberto, facendo infuriare Marina. E i protagonisti della nostra soap opera non sanno che in realtà il piccolo Tommaso non sia figlio di Roberto, ma un escamotage per permettere alla Martinelli di intrappolare il Ferri.

L’improvviso addio rattrista tutti fan della serie

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che il personaggio di Silvia vivrà un periodo difficile per via dei suoi problemi economici. Il Caffè Vulcano, infatti, non va più come prima. In ogni caso Silvia sta rifiutando le offerte di chi vorrebbe diventare socio del bar, come ad esempio Alberto.

Viola, invece, sceglierà di dare un’altra opportunità a Eugenio. La coppia cercherà di capire quale sarà il momento giusto per parlare degli ultimi sviluppi con la famiglia.

Ma i veri protagonisti delle prossime puntate saranno Roberto e Marina. I due, infatti, sono in crisi a causa della presenza di Lara, che si sta infiltrando sempre di più all’interno della coppia con oscuri obiettivi.

Marina sembra essere l’unica a comprendere la vera natura di Lara, mentre tutti gli altri le danno della paranoica. I rari momenti di distensione tra Roberto e Marina non faranno altro che concludersi nel peggiore dei modi, sembra per via di Lara.

Proprio per questo, i telespettatori si aspettano che i due si lasceranno. L’improvviso addio rattristerebbe senza dubbio tutti fan della serie tv, che amano Roberto e Marina e soprattutto vederli insieme. Questa coppia potrebbe presto dire addio alla serie.

Chissà se a sostituire Marina sarà proprio Lara o se subentrerà un’altra figura al suo posto nel cuore di Roberto. I telespettatori, adesso, vorrebbero comprendere anche se c’è la possibilità che un uomo arrivi anche per Marina: forse soltanto così Roberto capirà cosa davvero significhi per lui la donna.