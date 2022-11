Donne in pensione senza contributi: chi potrebbe richiedere 468€ al mese

Ecco quali sono le donne in pensione che potrebbero ricevere il cedolino anche se non hanno versato i contributi di lavoro.

Arriva un beneficio che moltissime donne italiane non conoscevano. Alcune categorie in particolare non pensavano di aver diritto a nessun’agevolazione.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire tutto sulle modalità di pensionamento previste per quelle categorie che non hanno mai versato dei contributi. Si tratta anche di 468 euro al mese!

In pensione senza contributi, sì è possibile

Sono tantissime le donne italiane che si chiedono se sia possibile andare in pensione senza aver mai versato i contributi. La pensione, infatti, è uno stipendio erogato a tutti i cittadini italiani indistintamente, il cui ammontare dipende, però, dalla situazione economica, sociale, di salute e dagli anni di contributi versati.

E’ per questo che c’è chi percepisce una cifra e chi un’altra. Ma come funziona per quelle donne che magari non hanno mai lavorato e che hanno sempre portato a compimento le faccende di casa? Quindi che tipo di pensione riceveranno le casalinghe?

La risposta è “dipende”. Esiste la possibilità che una donna percepisca, ad esempio, 337,4 euro al mese nel caso in cui abbia subito un incidente domestico, che l’abbia portata ad avere un’inabilità permanente tra il 6% e il 15%.

Per ricevere questa cifra, è necessario versare un premio assicurativo pari a 24 euro entro il 31 di gennaio di ogni anno. Esiste anche la possibilità che la donna in questione non debba versare questa cifra. Affinché ciò sia possibile, la casalinga dovrà essere inserita in un nucleo familiare che non supera i 4.648,11 euro all’anno come singolo e i 9.296,22 euro come famiglia.

Per ricevere la pensione senza aver versato i contributi, inoltre, esiste la possibilità per le casalinghe di iscriversi al Fondo Casalinghe/Casalinghi. In questo caso, soltanto avendo versato 5 anni di contributi, si potranno ricevere i cedolini non appena raggiunti i 57 anni di età.

In questo caso, l’importo che è stato maturato dovrà essere almeno uguale all’assegno sociale maggiorato del 20%. Dovrà essere effettuato, inoltre, un versamento di 25,82 euro.

Ma come si fa a raggiungere la cifra di 468 euro al mese senza contributi? Non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo per scoprirlo!

Quali sono le cifre previste

Esiste la possibilità per le donne di ricevere una pensione di ben 468,28 euro al mese, pur non avendo versato contributi obbligatori. Questo è il caso delle donne che sono inserite in un nucleo familiare che arriva a un reddito annuale di 12.170,86 euro.

Nel caso di single, il reddito annuale da tenere presente è 6.085,43 euro. Inoltre, sono addirittura previste 525 euro per tutte quelle casalinghe che hanno cattive condizioni di salute e che quindi hanno bisogno di accompagnamento.

Quest’ultimo beneficio è previsto per gli invalidi totali, che non sono in grado di compiere semplici gesti di vita quotidiana.

E voi sapevate che fossero queste le cifre previste dallo Stato italiano anche per tutte quelle donne che praticamente non hanno mai versato i contributi lavorativi obbligatori allo Stato? Fatecelo sapere!