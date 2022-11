Buckingham, a corte non ci entra più: decisione irremovibile di Re Carlo III

Essere Re non è affatto facile, lo sa bene Carlo che in questi giorni a Buckingham Palace la tensione è veramente alle stelle. Nelle scorse ore il sovrano ha preso una drastica decisione che ha sconvolto milioni di sudditi. Lui non potrà più entrare nel Palazzo reale: scopriamo di chi si tratta.

Re Carlo sta affrontando un periodo davvero difficile. E’ da pochi mesi che ha assunto il ruolo di Re e già sta affrontando migliaia di difficoltà. Ad esempio, nelle scorse ore ha preso una decisione davvero sconvolgente, che ha scatenato diverse polemiche tra i sudditi. Gli esperti sostengono addirittura che se la Regina Elisabetta fosse in vita, non condividerebbe affatto questa scelta: scopriamo cosa è accaduto nel Palazzo reale inglese.

La decisione di Re Carlo III | Sudditi preoccupati

Da quando Carlo è salito al trono e ha preso il titolo di Re d’Inghilterra, ci sono stati diversi cambiamenti che non tutti hanno accolto con grande entusiasmo. La Corte, infatti, è ormai abituata agli scandali che continuamente fanno tremare la famiglia reale.

Nelle scorse ore, prima della cerimonia d’incoronazione, il figlio della Regina Elisabetta ha nuovamente lasciato tutti a bocca aperta per una decisione davvero sconcertante. Dopo le tensioni con suo figlio Harry e sua nuora Meghan Markle, ora il mirino del sovrano punta ad altro: scopriamo cosa è accaduto.

A corte non ci entra più: ecco cosa è accaduto

Sicuramente la Regina Elisabetta non sarebbe affatto d’accordo con la decisione del suo primogenito e secondo alcuni anche con altre scelte fatte da lui in questi ultimi mesi. Nelle scorse ore, Carlo ha ordinato di non voler mai più mangiare il fegato d’oca, dissociandosi definitivamente da una tradizione che va avanti da anni.

Il sovrano ama molto gli animali, infatti, spesso si è esposto in prima fila per lottare sui loro diritti. Si vocifera che lui parli quotidianamente con le galline nella sua fattoria biologica di Duchy Home Farm a Highgrove House. La pietanza che lui ha bandito da tutti i menu, invece, era veramente gradita dalla Regina Elisabetta. Proprio per questo, lei non avrebbe mai accettato questo drastico cambiamento.

Non tutti sanno che Re Carlo è soprannominato Green Royal. Lui ha sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti degli animali e dell’ambiente. Si è sempre schierato dalla parte delle anime più fragili e innocenti.

E’ ufficiale e il fegato d’oca non entrerà mai più a Buckingham Palace e l’intera famiglia reale dovrà adattarsi a tutti i costi a questa nuova abitudine. In molti non saranno d’accordo con questo drastico cambiamento culinario, ma non c’è nulla da fare, l’amore di Carlo per gli animali è troppo forte e nessuno potrà fargli cambiare idea.