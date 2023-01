Arriva il vero gelo e freddo in Italia, temperature sotto zero in queste zone

Il vero freddo e gelo in Italia sta arrivando proprio in queste ore, con temperature che scenderanno sotto lo zero in queste regioni.

L’Italia in queste ore si è divisa tra freddo e caldo, neve e passeggiate all’aperto con temperature anomale per il periodo. Gli esperti hanno evidenziato più volte che l’anticiclone africano avrebbe portano il caldo su tutte le Regioni italiane, in particolar modo al Sud e sulle Isole Maggiori. Un capodanno che ha lasciato gli italiani nelle piazze all’aperto, anche se ha fortemente messo in ginocchio il turismo montano per la mancanza di neve. Nelle prossime ore ci sarà una vera e propria rivoluzione completa.

Caldo anomalo in Italia: siamo alle battute finali?

Come accennato, in queste ore si sono registrate delle temperature anomale per il periodo di riferimento. ll 2022 si è lasciato dietro una stagione particolare, con caldo sulla maggior parte delle Regioni e non pochi disastri. Con un comportamento anomalo di questo tipo, quando piove o nevica si possono verificare dei fenomeni molto pericolosi soprattutto in prossimità dei fiumi o in montagna.

Gli esperti stanno verificando quello che potrà accadere nei prossimi giorni, ed è proprio vero che tutto questo caldo lascerà l’Italia per proseguire altrove.

Freddo e gelo in Italia: attenzione in queste Regioni

Gli italiani si stanno chiedendo quando arriverà il vero freddo e gelo in Italia, considerando appunto le temperature di quest’ultimo periodo. La cupola dell’anticiclone africano è ancora presente ma gli esperti iniziano a percepire un cambiamento.

Un contesto anomalo per il periodo di riferimento, come ripetono gli stessi ogni giorno, ma tra qualche ora la cosa potrebbe cambiare completamente. L’alta pressione che arriva dall’Africa è pronta a lasciare spazio alla neve e al gelo?

Nei primi giorni del 2023, le Isole Maggiori e il Sud continueranno a percepire temperature alte e umidità che crea nebbia durante le prime ore del mattino. Il Nord sarà avvolto completamente dalla nebbia e le città assumeranno un colore grigio tipico dell’inverno di gennaio.

Dal 6 gennaio tutto cambia e se verrà confermato dagli esperti, l’alta pressione lascerà pian piano lo spazio al brutto tempo e alle temperature basse iniziando dal Sud, poi Centro per poi raggiungere il Nord quando prima.

Le differenze delle temperature si potranno iniziare a percepire già dal 4 gennaio con ben 8° gradi in meno al Nord e 4° gradi in meno al Sud. Per poter avere il vero inverno con gelate e nevicate bisognerà aspettare la seconda parte del mese. È corretto dire che i centri di calcolo non concordano pienamente, infatti per alcuni esperti il vero freddo potrebbe arrivare nel mese di febbraio.

Come sappiamo, il tempo si evolve continuamente e non è detto che tra pochi giorni si potrebbe rivoluzionare grazie alle correnti fredde che stanno attraversando la parte alta dell’Italia.