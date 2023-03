L’ex Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump rischia una condanna, dopo le accuse della pornostar Stormy Daniels. La Procura di New York ha indagato e a breve sarà possibile l’apertura del processo e la possibile incriminazione.

Il multimilionario Donald Trump è stato invitato a testimoniare in merito alle accuse ricevute dall’ex pornostar Stormy Daniels, che ha affermato di essere stata pagata dall’ex Presidente per coprire la loro relazione.

Donald Trump ha negato la relazione con la signora Daniels, ma la procura di New York ha portato avanti le indagini e, secondo gli esperti, a breve potrebbe esserci l’apertura del processo con conseguente condanna.

Donald Trump vicino alla condanna? Le accuse e le possibili conseguenze

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato invitato a testimoniare contro le accuse dell‘attrice porno Stormy Daniels, che nel bel mezzo delle elezioni del 2016 accusò l’imprenditore di pagamento effettuato per coprire una relazione.

La signora Stormy Daniels, il cui vero nome è Stephanie Clifford, ha raccontato alla rivista In Touch Weekly nel 2011 il suo presunto appuntamento con il signor Trump.

I due si sono incontrati nel 2006, a un torneo di golf di beneficenza, affermando che dopo il loro incontro hanno avuto rapporti nella camera d’albero a Lake Tahoe, tra la California e il Nevada.

Già all’epoca, Trump tramite i suoi legali negò la vicenda, con tanto di minacce da parte di Michael Cohen, uno degli avvocati dell’ex Presidente.

In seguito, infatti, Stormy Daniels ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo, in un parcheggio a Las Vegas, ricevendo chiare minacce di non parlare mai più di quello che era successo, accettando anche 130mila dollari dall’avvocato, per tacere.

La vicenda creò uno scandalo durante la campagna elettorale nel 2016, con conseguente pubblicazione di un articolo sul Wall Street Journal nel 2018.

Quando le indagini della procura sono iniziate, Michael Cohen chiamato a testimoniare confessò di essere stato mandato da Donald Trump dalla donna, per pagare il suo silenzio prima delle elezioni.

Questo denaro sarebbe stato classificato all’epoca come “spese legali” da parte dei collaboratori di Trump, un reato ritenuto gravissimo.

L’invito a testimoniare: i prossimi step della procura

L’ex Presidente degli USA è stato invitato dal procuratore distrettuale di Manhattan a testimoniare, in merito alle accuse ricevute da Stormy Daniels e sull’inchiesta su presunti crimini finanziari.

Secondo il Washington Post, infatti, Trump dovrebbe presenziare in tribunale, fatto che potrebbe stare a significare una possibile conclusione del processo a breve.

Nelle ultime settimane, la procura di New York ha sentito diversi testimoni, non solo in merito alla questione di Stormy Daniels ma anche, appunto, relativamente a diversi crimini finanziari.

Ora, non resta che capire quando e se Donald Trump accetterà di testimoniare e come si concluderà questo ennesimo lungo processo ai danni dell’ex presidente.