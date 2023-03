L’ex ministro greco Varoufakis è stato aggredito

Ad Atene è stato aggredito l’ex ministro delle Finanze Yanis Varoufakis, da un gruppo di sconosciuti in un quartiere anarchico.

Gli aggressori hanno attacco il politico politico all’esterno di un ristorante. Siamo nel quartiere Exarchia, noto per essere la sede dei movimenti anarchici in Grecia. Vediamo i dettagli dell’aggressione.

Varoufakis aggredito in Grecia

Yanis Varoufakis è un economista e politico greco naturalizzato australiano. È stato ministro dell’Economia e delle Finanze nel primo governo Tsipras e in seguito all’andamento delle trattative fra il governo greco e l’Eurogruppo sulla negoziazione del debito pubblico del Paese, si è dimesso.

Tuttavia è stato un punto cardine ed è diventato all’epoca il simbolo dello scontro fra Grecia e Troika negli anni della crisi del debito.

Varoufakis stava cenando insieme ad alcuni sostenitori del suo partito, Mera25, famoso in Europa con il nome di Diem25. A un certo punto un gruppo di persone ha cominciato ad insultarlo e lui si è avvicinato per capire quale fosse il problema.

È stato in questo lasso di tempo che è stato aggredito davanti agli occhi atterriti di chi stava mangiando con lui e degli altri clienti del ristorante, i quali si sono subito attivati per chiamare i soccorritori.

Varoufakis è stato colpito con violenza e nell’ospedale dove è stato portato, i medici hanno evidenziato una frattura della cavità nasale.

Ad attirare la sua attenzione erano stati alcuni anarchici che stavano urlando “Vieni fuori, bastardo che hai firmato i memorandum”.

L’episodio è stato condannato in primis dal partito dell’ex ministro, che ha avuto parole molto dure sui social, parlando di attacco fascista da parte di bulli provocatori. Anche il portavoce del governo greco, Yannis Economou è intervenuto:

“nella nostra democrazia non c’è spazio per atti prepotenti e non tolleriamo la violenza, la polizia farà il possibile per assicurare i responsabili alla giustizia”.

In realtà per ora il compito è abbastanza arduo perché queste persone hanno fatto perdere le loro tracce e si sono subito date alla fuga, approfittando del momento generale di caos che si era generato dopo l’aggressione.

Ben coperti per non farsi riconoscere, hanno attaccato Varoufakis e poi sono fuggiti per le strade di Exarchia, che già in passato era stata teatro di un avvenimento simile. Nello stesso quartiere infatti, sempre l’ex ministro era stato vittima di un’aggressione nel 2015 fuori dal medesimo ristorante.

Le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire l’accaduto e capire chi si nasconda dietro l’aggressione.

Chi è Yanis Varoufakis

Oltre all’attività politica, Varoufakis è anche professore di teoria economica presso l’Università di Atene e ricercatore eterodosso sempre nel campo della macroeconomia.

Dopo la sua uscita dal governo, c’è stata quella da SYRIZA, ovvero la Sinistra Radicale, coalizione greca di cui era entrato a far parte dopo la fine della militanza del Pasok.

Nel 2016 la dato il via a un nuovo movimento politico, il Movimento per la Democrazia in Europa 2025, appunto lo stesso di cui fa parte oggi che ha lo scopo di promuovere una riforma radicale della struttura politica ed economica dell’Ue.

Nello stesso anno si è detto favorevole al Remain, ovvero la campagna per la permanenza atta a decidere se il Regno Unito dovesse rimanere o meno all’interno dell’Unione Europea.

Con il nuovo partito Mera25, legato al precedente, è stato eletto europarlamentare in Grecia nel corso delle elezioni del 2019.

Il ruolo principale che lo ha fatto conoscere in tutto il mondo è quello di ministro delle Finanze greco, il quale ha delineato una carriera politica molto intensa che ha visto la fine per sua stessa decisione il 6 luglio del 2015, allo scopo di favorire la trattativa con l’Eurogruppo.

Nel referendum consultivo del 2015 che aveva per oggetto le proposte dell’Ue per il rientro del debito greco, Varoufakis ha sostenuto il No.