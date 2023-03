Il programma e dove vedere le gare di Formula 1 e Moto GP

Lo scorso weekend il rombo dei motori ci ha tenuto compagnia, ma quello della Moto GP, in cui Pecco Bagnaia si è subito imposto con una strepitosa doppietta, la prima della storia con la speed race. Ora, però, torna anche la Formula 1 e se ne dovrebbero vedere delle belle. La Ferrari, intanto, è chiamata a una reazione immediata dopo le prime due uscite stagionali, andate malissimo a dir il vero. La classifica parla chiaro: le Red Bull, al momento, sembrano imprendibili e ci riferiamo sia a quella di Max Verstappen, sia a Sergio Perez. Siamo solo al terzo appuntamento dell’anno, ma è già il momento di invertire la rotta e sistemare una SF-23 ampiamente deludente.

Ferrari, ci siete? In Australia si parla già di ultima chiamata, ma le Red Bull sembrano imprendibili

In tutti gli sport, ma forse ancora di più in quelli individuali, ci sono momenti in cui è richiesta una reazione dal singolo. Un momento d’orgoglio e di sana rivalità, quel dare qualcosa di più che ti spinge anche oltre i valori oggettivi. La Ferrari è da anni impantanata in un vorrei ma non posso, che ormai non è più giustificabile. La macchina non gira, non come vorrebbero i tecnici e i tifosi, e con la necessità di sistemare ancora una volta le cose in corsa, prima di dover per forza di cose ridimensionare gli obiettivi.

Nelle prime due gare della stagione, infatti, le cose non sono andate affatto come avrebbe voluto la rossa, ancora una volta impantanate in rotture, uscite di pista e chi più ne ha ne metta. Sembra una maledizione, una di quelle che ti fa cambiare totalmente le prospettive e per lungo tempo, ma intanto gli altri scappano e stavolta, rispetto anche a un anno fa, non sembra esserci proprio partita. Al contrario di Charles Leclerc e Carlos Sainz, infatti, le Red Bull stanno già dimostrando tutta la forza della loro RB19 e non sembrano affatto intenzionate a fermarsi. Entrambe hanno dato una grande prova di personalità, testa ferma e anche quel pizzico di testa che a volte comanda nel migliore dei modi anche il cuore.

Ora si arriva a un nuovo nodo cruciale della stagione, quello di Melbourne in Australia dove siamo già arrivati al Gp numero tre. Uno di quegli eventi da non fallire e con una settimana di stop in mezzo in cui tutti hanno potuto guardarsi negli occhi e trovare il modo di andare avanti. Certo, non vi promettiamo che la Ferrari farà faville già in questo weekend, soprattutto perché le Red Bull sembrano far tutto tranne che mollare il piede dall’acceleratore e passarlo sul pedale del freno. In mezzo, comunque, non vanno dimenticate le Aston Martin, con quella scuderia ben organizzata, Fernando Alonso come star e con quel valore di esperienza che è inestimabile a questi livelli e una macchina che non sarà quella di Verstappen, ma se la può giocare. O comunque può fare fastidio, cosa che al momento non riesce neppure alla Ferrari.

Il weekend parte, come al solito, il venerdì. Prima ci sarà il rodaggio e le prove del caso con le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2). La maniera di cercare le sensazioni giuste per arrivare davanti a tutti o per tenere botta, semplicemente. Il sabato si inizia già a fare sul serio, visto c’è prima la terza sessione di libere (FP3), poi si passa alle qualifiche che in un circuito così fanno tanto, soprattutto se ci si riesce a piazzare ai primi posti. Domenica, infine, c’è la gara sul circuito dell’Albert Park di Melbourne, quella che permette di andare a punti o di conquistare il tassello più alto del podio. Speriamo che le Ferrari possano regalarci sorprese ed emozioni diverse dalla delusione, ma i favori del pronostico, per forza di cose, restano altrove.

Dove vedere in tv e diretta streaming il fine settimana dei motori tra Formula 1 e MotoGp

A differenza della penuria della settimana scorsa, in cui a brillare e tanto c’è stato appunto solo Bagnaia in sella alla sua Ducati a Portimao, e si è dovuto assistere anche alla sconfitta della Nazionale di Roberto Mancini, da stanotte a domenica, e oltre, il nostro weekend sportivo ci regalerà la doppietta nei motori, il ritorno della Serie A e, si spera, anche qualche gioia nel tennis, ma c’è ancora uno step, piuttosto importante, che divide Jannik Sinner dalla prima finale in un Master 1000.

In questo fine settimana ricco di sport, Sky sarà una fedele compagna, specialmente per gli amanti delle due e quattro ruote. Il Gran Premio d’Australia di Formula 1 si aprirà con le libere di stasera alle 3:30 italiane, mentre domenica 2 aprile sarà live dalle 7 del mattino in esclusiva su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su Now, e verrà trasmessa in differita su TV8 alle 15.

Ecco il programma completo:

Ore 24.55: F2 – Prove Libere

Ore 3.15: Paddock Live

Ore 3.30: F1 – prove libere 1

Ore 4.30: Paddock Live

Ore 4.55: F3 – Qualifiche

Ore 6.45: Paddock Live

Ore 7: F1 – prove libere 2

Ore 8: Paddock Live

Ore 8.25: F2 – Qualifiche

Ore 9.15: Paddock Live Show

Ore 9.45: conferenza stampa Team Principal

Sabato 1° aprile

Ore 1.40: Sprint Race F3

Ore 3.15: Paddock Live

Ore 3.30: F1 – prove libere 3

Ore 4.30: Paddock Live

Ore 5.15: F2 – sprint race

Ore 6.20: Paddock Live

Ore 7: F1 – qualifiche (in differita su TV8 dalle 14)

Ore 8.15: Paddock Live

Ore 8.45: Paddock Live Show

Domenica 2 aprile

Ore 1.00: F. Race F3

Ore 3.30: F. Race F2

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 7: F1 gara (differita su TV8 dalle 15)

Ore 9: Paddock Live

Ore 9.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 12: Race Anatomy

Quanto alla MotoGp, che sarà di casa in Argentina, con la prima sessione di prove libere che inizierà domani alle 15:40 in Italia, la sprint race di sabato, invece, sarà alle 20, e la gara vera e propria di domenica alle 19, tutte visibili su Sky Sport MotoGp, Sky Sport Uno e in streaming su Now, oltre che in differita alle 21:05 su Tv8. Anche le gare della Moto2 e della Moto3 si potranno vedere in esclusiva su Sky. Il programma completo.

Venerdì 31 marzo

Ore 13.55: prove libere 1 Moto3

Ore 14.45: prove libere 1 Moto2

Ore 15.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 16.40: paddock live

Ore 18.10: paddock live

Ore 18.15: prove libere 2 Moto3

Ore 19: prove libere 2 Moto2

Ore 19.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 21: Paddock Live Show

Ore 21.30: Talent Time

Sabato 1 aprile

Ore 13.35: prove libere 3 Moto3

Ore 14.20: prove libere 3 Moto2

Ore 15.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 15.45: qualifiche MotoGP

Ore 16.40: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 17.45: qualifiche Moto3

Ore 18.40: qualifiche Moto2

Ore 19.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 20: gara sprint MotoGP (anche in chiaro su TV8)

Ore 20.45: Paddock Live Show

Ore 21.30: Talent Time

Ore 22: conferenza stampa qualifiche

Domenica 2 aprile

Ore 14.40: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 15: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: gara Moto3 (differita su TV8 dalle 18.05)

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.15: gara Moto2 (in differita su TV8 dalle 19.20)

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.30: Grid

Ore 19: gara MotoGP (in differita su TV8 dalle 21.05)

Ore 20: Zona Rossa

Ore 21: Race Anatomy MotoGP