Domani al via la nuova edizione dell’Isola dei famosi: chi sono i naufraghi e come verranno divisi

Parte domani la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, condotta ancora una volta da Ilary Blasi, con la collaborazione di due opinionisti nuovi di zecca e Alvin come inviato speciale. Ricco il cast dei naufraghi che rimarranno in Honduras per 10 settimane. Ecco chi dovrà vedersela con cocchi e riso, oltre che con le temibili tempeste honduregne.

Per la terza volta consecutiva, la guida del survivor reality è stata affidata a Ilary Blasi, dopo le convincenti prove degli anni scorsi. Anche in questo caso, a farle compagnia in studio ci saranno due opinionisti, mentre Alvin riprenderà il suo ruolo da inviato speciale. Interessante il cast, che vede la presenza di volti noti di questo genere di programmi, e altri alla prima esperienza del genere.

Isola dei Famosi al via: chi sono i naufraghi già arrivati in Honduras

Sono 16 in tutto i naufraghi che si sfideranno senza esclusione di colpi per riuscire ad ottenere il montepremi finale di 100.000 Euro, di cui la metà sarà devoluto in beneficienza. Ad affiancare la conduttrice in studio, Vladimir Luxuria, al suo secondo anno, e per la prima volta Enrico Papi, tornato a Mediaset dopo anni di assenza e già “padrone di casa” a Scherzi a Parte. In Honduras, a coordinare i giochi, Alvin, ormai un volto familiare per gli appassionati del reality.

I naufraghi saranno divisi in tre tribù, come già accaduto anche nella precedente edizione. Della Tribù delle Donne faranno parte Pamela Camassa, Corinne Clery, Fiore Argento, Claudia Motta, Helena Prestes, Nathaly Caldonazzo e Cristina Scuccia.

Nella Tribù degli Uomini troveremo invece Marco Predolin, Christopher Leoni e Andrea Lo Cicero. Infine, in “quella delle Coppie” avremo Paolo Noise e Marco Mazzoli, i Jalisse e Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini.

A suscitare più curiosità, sicuramente la coppia vincitrice del Festival di Sanremo, compagni anche nella vita e trionfatori nel 1997 con Fiumi di parole, alla prima esperienza in un reality. Altra accoppiata da tenere d’occhio quella formata dai due amici e colleghi di radio, gli speaker radiofonici Mazzoli e Noise, mentre c’è anche grande attesa per Cristina Scuccia, meglio nota come Suor Cristina, che da poco ha lasciato il velo.

Quale naufrago abbiamo già visto in un reality tra i 16 che si contenderanno la vittoria in Honduras

A chi segue con interesse i reality, di sicuro alcuni nomi saranno suonati familiari. Ci sono infatti dei naufraghi che hanno già preso parte a un altro programma molto noto, la cui ultima edizione ha suscitato non poche polemiche. Parliamo naturalmente del Gf Vip.

Marco Predolin, ad esempio, ha partecipato alla quinta edizione della trasmissione, anche se ha dovuto abbandonare il gioco in seguito a una squalifica. Altri due volti noti sono poi Corinne Clery, che ha preso parte al gioco di Cinecittà nel 2017, diventando nota per i suoi battibecchi con Serena Grandi, e Nathaly Caldonazzo, una delle protagoniste della scorsa edizione.

Infine, impossibile non citare Alessandro Cecchi Paone, che già 11 anni fa ha preso parte all’Isola dei Famosi, venendo eliminato nel corso della sesta puntata, e quindi sei anni dopo è entrato nel cast della terza edizione del Gf Vip. Questa volta parteciperà in coppia come unico concorrente assieme al giovane fidanzato Simone, lui invece al debutto in tv.

A commentare le gesta dei naufraghi, saranno su Mediaset Infinity Andrea Dianetti e Giorgia Palmas, con L’Isola Party. L’appuntamento con la prima puntata dello show è per domani subito dopo Striscia la Notizia su Canale 5.