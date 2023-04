Alabama, sparatoria durate una festa di compleanno: almeno 4 vittime

La sparatoria è avvenuta durante una festa di compleanno di un sedicenne, a Dadeville in Alabama: oltre 20 feriti.

Una festa di compleanno finita in tragedia. La festa più importante per un adolescente negli States, quella chiamata “sweet sixteen” si è infatti trasformato in scenario di morte. Sono quattro al momento le vittime, mentre almeno 20 i feriti. La polizia locale non ha ancora fatto chiarezza sulle motivazioni, mentre si pensa all’ipotesi della lite scoppiata nel locale dove si stava festeggiando il compleanno. Intanto negli Stati Uniti altre due sparatorie, in un’Università in Pennsylvania e in una banca nel Kentucky.

Strage durante una festa di compleanno in Alabama. Sono quattro le vittime della sparatoria avvenuta oggi a Dadeville, città della contea di Tallapoosa. Sono quattro le vittime, mentre oltre venti i feriti. Lo riferisce la polizia locale intervenuta recentemente in una conferenza stampa.

La sparatoria è avvenuta, secondo quanto affermato dal capo della polizia di Dadeville, alle 22:49. Dalle prime ricostruzioni pare che durante la festa sia scoppiata una lite, poi scaturita nella sparatoria. La Polizia al momento non ha fornito alcun identikit del killer, nessun nome o sospetto riguardo il colpevole dell’attacco.

#Dadeville Mass Shooting Press Conference:

What we know: Around 10:40PM, 4 lives were lost in a tragedy, leaving a “multitude of injuries” that will require a “long/complicated process” to investigate.

Authorities basically didn’t even say the word “shooting” or give us any… pic.twitter.com/uilxA3DGhd

