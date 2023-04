Affitto, richiedi i 2000 euro allo Stato: chi potrebbe richiederli e come averli

Per poter procedere ad un affitto, si possono chiedere 2000 euro direttamente allo Stato Italiano: in questo modo.

Se l’affitto diventa impossibile, lo Stato italiano mette a disposizione sino a 2.000 euro per poter procedere. Le categorie di interesse non sono tutte e si devono rispettare una serie di importanti requisiti fondamentali. Un aiuto concreto per tutti coloro che hanno deciso di andare a vivere in una casa, senza acquistarla. Come funziona e come si richiede? Facciamo chiarezza.

Affitto, sino a 2.000 euro dallo Stato

In un contesto storico molto particolare come quello attuale, l’Agenzia delle Entrate ha deciso di mettere a disposizione un aiuto concreto per l’affitto. Il bonus si attiva anche per il 2023 ed è destinato a coloro che vogliono trovare una casa.

Le categorie di interesse riguardano i giovani che non hanno ancora compiuto 31 anni, dai venti anni di età. Non è tutto, infatti i soggetti interessati non dovranno aver un reddito superiore a 15.493,41 euro.

I giovani che vogliono trovare casa possono quindi cercarla sin da subito, grazie a questo contributo per il 2023. Il bonus non è destinato solo per un alloggio intero ma anche per una stanza all’interno di una casa in condivisione.

L’obiettivo di questo bonus è affittare un immobile o una stanza, con il cambio di residenza. Una agevolazione già presente negli scorsi anni e confermata anche per il 2023. Una detrazione dell’affitto pari a euro 991,40 per un contratto pari a 4 anni. Nel momento in cui la cifra da pagare sarà superiore, allora l’agevolazione riguarderà il 20% della quota richiesta dal padrone di casa.

Il massimo raggiungibile è di 2.000 euro, con una agevolazione 2023 dedicata proprio ai giovani già introdotta nella Legge di Bilancio del 2022.

Nel corso di questa nuova introduzione, ci sono state delle migliorie e delle modifiche.

Chi può richiedere questo bonus da 2.000 euro?

Come accennato, la richiesta di questo bonus può essere presentata dai giovani che non hanno ancora compiuto 31 anni. Il reddito non dovrà essere superiore ai 15.493,71 euro e sarà compito di chi affitta cambiare la sua residenza. Ovviamente, questo immobile non dovrà essere dei genitori dell’affittuario e si dovrà sottoscrivere un contratto di almeno 4 anni.

Con le modifiche apportate nel 2023, non ci sono delle specifiche in base al tipo di alloggio che si affitta infatti è possibile che sia una sola stanza in una casa in condivisione. Questo allarga la platea dei giovani dai 20 ai 31 anni che possono richiedere l’agevolazione.

La detrazione è di euro 991,60 per i primi 4 anni con un contratto regolarmente firmato e certificato. Non si potranno superare i 2.000 euro e se la somma da pagare è alta, l’agevolazione si trasforma nel 20% di detrazione.

Tutti i soggetti che rispondo ai requisiti richiesti potranno richiedere l’agevolazione, ricevendo il bonus tramite credito di imposta. Questo vuol dire che non ci sono sconti sull’affitto o soldi che vengono versati sul conto. In realtà si riceverà una detrazione IRPEF da usare in sede di dichiarazione dei redditi.