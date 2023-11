A cedere è stato il pavimento del corridoio di una scuola materna di Chiavari (Genova). Fortunatamente in quel momento i bambini erano nelle aule e nessuno di loro è rimasto ferito.

Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco, che hanno provveduto a transennare l’area e a chiudere la struttura, che è stata dichiarata momentaneamente inagibile. Il sindaco di Chaivari è già al lavoro per cercare una sistemazione ai 75 alunni.

Tragedia sfiorata in un asilo di Chiavari

Paura questa mattina in una scuola materna di Chiavari, in provincia di Genova, dove è crollato il pavimento del corridoio. Gli alunni erano nelle aule al momento del crollo e nessuno è rimasto ferito. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chiavari e la polizia municipale. Il primo cittadino, Federico Messuti, si è immediatamente attivato per trovare una nuova sistemazione agli alunni, in vista della chiusura della scuola che dovrà essere sistemata e rimessa in sicurezza. “Per fortuna nessuno si è fatto male, i bambini e gli insegnanti sono al sicuro e stanno bene” ha spiegato il sindaco di Chiavari.

A condividere la foto e la notizia di quanto accaduto è stato anche Luca Pirondini del Movimento 5 Stelle.