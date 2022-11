La tragedia è avvenuta nella serata di giovedì – 17 novembre – sul campo di Laterina, provincia di Arezzo. Nonostante i soccorsi, per l’adolescente non c’è stato nulla da fare. Trasferito d’urgenza in ospedale, è deceduto al pronto soccorso, dopo vani tentativi da parte del personale sanitario.

Il 16enne aveva il certificato d’idoneità sportiva, ma è plausibile che venga disposto l’esame autoptico per accertare le cause del decesso.

Tragedia sul campo di calcio: 16enne muore stroncato da un malore

Una tragedia ha scosso la comunità di Laterina Pergine Valdarno, provincia di Arezzo. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita, mentre si stava allenando con la sua squadra di calcio, l’Arno Laterina. Stando alle testimonianze dei compagni di squadra, il ragazzo ha accusato dei giramenti di testa, poi si è accasciato a terra sul campo da calcio.

L’allenamento è stato immediatamente interrotto e sono stati allertati i soccorsi, e un’ambulanza lo ha trasferito d’urgenza all’ospedale di Arezzo. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Una volta giunta al pronto soccorso, i sanitari hanno provato a lungo a rianimarlo, ma nonostante i vari tentativi, per l’adolescente non c’è stato nulla da fare.

Al momento non è dato sapere cosa abbia provocato la morte del ragazzo, ma l’ipotesi più plausibile è quella di un malore fatale. Quel che è certo è che il 16enne fosse in possesso del regolare certificato di idoneità sportiva che occorre per praticare attività agonistica, quindi non sembra soffrisse di particolari patologie. Nei prossimi giorni potrebbe essere disposto l’esame autoptico, per accertare le cause del decesso.

Le condoglianze dell’amministrazione comunale

Il sindaco e l’amministrazione comunale di Laterina Pergine Valdarno, dove l’adolescente viveva, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia del 16enne tragicamente scomparso con un lungo post su Facebook.

“Siamo vicini ed esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, alla Società Arno Castiglioni Laterina, a tutti i giovani calciatori per la perdita improvvisa del loro caro compagno di squadra. Questa tragedia ha scosso tutta la nostra comunità”

è uno stralcio del lungo post pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook.

Sotto choc i compagni di squadra dell’adolescente, che da anni militava nella squadra di calcio dell’Arno Laterina e che hanno assistito inermi alla tragedia. Quando si è accasciato al suolo, è stata immediatamente allertata la famiglia, che si è precipitata in ospedale, dove i sanitari hanno tentato il possibile per strappare l’adolescente al suo tragico destino.