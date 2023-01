“Divorzio”, l’indiscrezione in casa reale inglese: proprio lei avrebbe spifferato tutto

Casa reale inglese, arriva l’indiscrezione che fa interrogare la corona: lei avrebbe spifferato tutto sul divorzio inatteso. Ecco che cosa sta accadendo nel Regno Unito.



Indiscrezioni succulente dalla casa reale inglese: si parla di divorzio. Finalmente viene fuori tutta la verità. Ecco che cosa avrebbe spifferato lei ai quattro venti.

Casa reale inglese, l’indiscrezione fa tremare la corona

Nuovi problemi all’orizzonte per la casa reale inglese e i suoi componenti. Da quando il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto muro contro la famiglia dei Windsor, per Re Carlo tutto è diventato estremamente difficile.

Già accettare la morte della Regina Elisabetta è stato qualcosa per lui di dolorosissimo. Farsi carico poi della monarchia e di tutti i problemi di casa Windsor, ha peggiorato ancora di più la situazione.

I conflitti con il secondogenito lo stanno facendo soffrire. Sembra che per il marito di Meghan Markle non ci sia possibilità però di redenzione: ormai tutti i membri senior della casa reale sono apertamente schierati contro i duchi del Sussex.

Non è semplice affrontare i problemi che si presentano, per Carlo, e che provengono da più fronti, non soltanto dall’America ma anche dall’Inghilterra. Proprio dal Regno Unito giunge quella indiscrezione che lascia tutti a bocca aperta. Finalmente la verità sul divorzio tanto discusso: lei ha deciso di spifferare ogni cosa.

Lei spiffera tutto: la parola divorzio fa tremare tutti

Arriva l’indiscrezione dal Regno Unito che fa tremare tutti: si parla di divorzio. A pronunciare questa parola, a differenza di quanto si possa pensare, non è stata questa volta Meghan Markle con Harry ma niente di meno che Camilla Parker con Carlo.

Secondo alcuni rumors trapelati da persone vicine alla famiglia reale, sembra che nel 2018 la attuale Regina consorte abbia minacciato l’allora Principe Carlo, di chiedere un divorzio immediato per via di alcuni attriti all’interno della casa reale con i “Favolosi 4”, ovvero William, Harry, Kate e Meghan.

La ex duchessa di Cornovaglia avrebbe minacciato il consorte di tirar fuori tutti i segreti sporchi della casa reale che in verità sarebbero tantissimi. Nessuno era a conoscenza di questo piccolo dettaglio che sarebbe venuto fuori proprio a causa di Meghan Markle che si sarebbe confidata con alcune persone che lavoravano nel suo staff.

Per mantenere il silenzio e non rovinare l’immagine della casa reale, Camilla avrebbe chiesto al marito 400 milioni di sterline. La richiesta di divorzio sarebbe stata avanzata poco prima del settantesimo compleanno del figlio della Regina Elisabetta.

Chi è venuto a conoscenza di questo scoop, parla oggi di litigate furiose tra i due coniugi e di un accordo trovato che avrebbe messo a tacere la regina consorte: per tale ragione poi di divorzio non si è più parlato.

Ma ora che Meghan ha sganciato questa bomba, sicuramente non finirà qui. I rapporti tra l’attuale duchessa del Sussex e l’attuale Regina consorte non sono ottimali. Già in passato, le due avrebbero avuto liti e discussioni in diverse occasioni tanto che Camilla avrebbe, in un momento particolare per la Royal Family, quello della morte del duca Filippo, cacciato da Buckingham Palace la moglie del principe Harry.

Insomma, la situazione tra i reali è piuttosto delicata. Sappiamo che Camilla non è una santa e Carlo ne è al corrente. Solo qualche giorno fa, un settimanale tedesco ha fatto venir fuori la notizia che la Regina consorte sarebbe stata momentaneamente cacciata da palazzo reale per via delle sue tante richieste da megalomane, come l’apertura di una palestra a Buckingham Palace.

C’è tensione nella casa reale e la si taglia con il coltello. Carlo è sotto pressione, William e Kate pure. Camilla invece sembra furiosa soprattutto con Meghan Markle che avrebbe spifferato questo segreto che nessuno voleva far uscire, soprattutto ora, i prossimità dell’incoronazione dei due reggenti. Che cosa succederà adesso? Sicuramente è guerra aperta tra i reali.