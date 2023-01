Divorzio fulmineo a Buckingham? Lei avrebbe scoperto tutto: l’indiscrezione

Divorzio senza precedenti a Buckingham Palace: lei avrebbe scoperto ogni cosa. Arriva l’indiscrezione che fa tremare la famiglia reale. Storia al capolinea per loro?

Proprio loro sarebbero sull’orlo del divorzio. Da Buckingham Palace non arrivano buone notizie: lui sgamato così. La fine è vicina?

Divorzio in arrivo a Buckingham Palace?

Non arrivano buone notizie dal Regno Unito e in particolare dal palazzo più famoso dell’Inghilterra e del mondo. Proprio da Buckingham Palace si mormora che loro siano sull’orlo di una crisi di nervi o meglio ancora di un divorzio.

La separazione è vicina? Che cosa sta succedendo? Re Carlo, che sarà proclamato ufficialmente reggente del Regno Unito il prossimo 6 maggio 2023, sta attraversando un periodo complicato.

La morte della mamma che per 70 anni ha regnato sull’Inghilterra, compiti e doveri reali che ora sono tutti nelle sue mani, figli, nipoti e moglie ribelli che gli danno filo da torcere, insomma, ha davvero tanto lavoro da fare.

Eppure, proprio lui non può fare a meno di lasciarsi travolgere da questa nuova indiscrezione che non promette nulla di buono. Arriva la notizia che lascia di sasso: loro sono pronti per il divorzio? Lui sgamato così pubblicamente. Lei ha scoperto tutto e non ha intenzione di fargliela passare liscia.

Lei ha scoperto tutto: lui è nei guai

Una amatissima coppia sull’orlo del divorzio? Proprio loro starebbero attraversando il mare in tempesta senza il salvagente: stiamo parlando di Harry e Meghan. Secondo quanto affermato da numerosi tabloid inglesi, i due duchi del Sussex sarebbero in crisi.

Per quale ragione? Pare che una delle amiche più care di Camilla Parker, l’attuale Regina Consorte, abbia messo in giro voce che il principe Harry non sia stato fedele alla bella ex attrice americana, Meghan Markle.

La donna in questione, della quale però non viene fatto il nome per privacy, ha giurato alla Parker che questa storia è vera. Che cosa avrebbe fatto di così grave il principe dai rossi capelli?

Ve lo diciamo noi: avrebbe inviato un sms ad una top model di fama internazionale scambiandosi messaggini piccanti e iniziando con lei un flirt virtuale con tanto di battutine poco consone ad un uomo sposato e padre di due figli.

Questa notizia avrebbe fatto andare su tutte le furie Meghan Markle che starebbe pensando di lasciare definitivamente Harry. Verità o bugia? Non possiamo affermarlo con sicurezza. Certo è che il Re Carlo pare sia intenzionato a riportare in Inghilterra il principe Harry.

Si dice che proprio lui abbia intenzione di organizzare un piano per “strappare” il secondogenito dalle grinfie della nuora che proprio non piace a nessuno nella famiglia reale. Già da qualche tempo circolano voci di una crisi tra i due duchi del Sussex che non sarebbero più affiatati come agli inizi.

Questo sms, poi, presunto o veritiero, inviato dal principe alla top model potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso. Gli inglesi non hanno mai digerito la presenza nella casa reale della ex attrice americana: troppo libertina, troppo distante dai valori della monarchia inglese e che nulla ha in comune con il principe Harry.

Eppure lui è sposato con lei dal 2018 ma ora tutto potrebbe prendere una piega diversa. Carlo vuole che Harry torni a far parte della Royal Family e soprattutto che si faccia nuovamente carico di tutti quei compiti e doveri che fino a 4 anni fa gli appartenevano.

Non sembra, secondo alcune indiscrezioni, dispiaciuto Harry a voler rientrare nella famiglia reale. Ma come avverrà il suo ritorno in casa, se ci sarà? Con o senza Meghan? Nel frattempo, i due sono occupati a salvare il salvabile: queste voci di infedeltà non fanno sicuramente bene alla coppia. Carlo sta riuscendo nel suo intento? La guerra è iniziata non solo in Inghilterra ma anche Oltreoceano.