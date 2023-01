Polvere sui mobili, il segreto degli hotel di lusso per toglierla in pochi secondi

Granelli di polvere che ogni giorno si annidano dappertutto? Ecco il segreto degli hotel di lusso per rimuovere la polvere in pochi secondi. I risultati? Davvero sorprendenti e strabilianti. Rimarrai a bocca aperta.

Uno dei nemici numero uno delle pulizie di casa è proprio la polvere che vola e si deposita dappertutto. I granelli di polvere si depositano sui mobili, sui pavimenti e su ogni superficie. Ogni giorno la polvere ci assale e si accumula con facilità: si dovrebbe pulire ogni minuto per fare sì che ogni superficie sia perfettamente pulita.

Esiste un metodo davvero efficace che ci consente di dire definitivamente addio a quella fastidiosa polvere che si deposita e si accumula sui mobili. Ecco il trucchetto degli hotel di lusso per toglierla in pochi secondi. Non potrai credere ai tuoi occhi.

Polvere sui mobili: perché si accumula? Come prevenirne la formazione?

Sui mobili, sui pavimenti e su ogni superficie si accumulano le microparticelle che includono peli di animali domestici, capelli, fibre tessili, pezzi di carta ed ogni granello di sporcizia che vola e si deposita ovunque.

È inevitabile che la stessa polvere non si formi. È possibile contrastare la formazione della stessa mettendo in ordine, pulendo ogni superficie e ricorrendo ad una valida tecnica di filtrazione, ma non è possibile eliminarla del tutto.

Ad esempio, se in casa è installato un impianto di condizionamento o di riscaldamento, è bene pulire frequentemente i filtri e procedere alla sostituzione degli stessi in modo tale da ridurre i livelli di polvere domestica. Un buon metodo di filtrazione consente di ridurre al massimo la velocità di formazione dei granelli di polvere che si accumulano e si depositano su ogni superficie.

Per intrappolare i granelli di polvere è bene acquistare un purificatore dell’aria, che è efficace solo nell’ambiente domestico in cui si trova. Per prevenire la formazione della polvere sui mobili e su ogni superficie è bene lavare spesso i pavimenti e spolverare con i panni in microfibra.

Eliminare la polvere dai mobili: ecco il trucchetto degli hotel di lusso

Come fanno gli hotel di lusso ad avere sempre le superfici belle pulite e senza un granello di polvere? Ovviamente, il prezzo della camera giustifica la qualità del servizio offerto alla clientela, che può soggiornare con tutta tranquillità. Ci sono diversi metodi e trucchetti efficaci che ci consentono di dire definitivamente addio alla polvere che si forma sulle superfici dei mobili e sui pavimenti.

Basta preparare una miscela di acqua, aceto di vino bianco e di bicarbonato di sodio per igienizzare, rimuovere ogni granello di polvere e lucidare. Questo metodo lascia tutti a bocca aperta e consente di prevenire l’accumulo di ogni microparticella sulla superficie.

Altro trucchetto davvero efficace è quello di addizionare ad un litro di acqua del sapone di Marsiglia e qualche goccia di olio essenziale di lavanda per igienizzare e rimuovere la formazione e l’accumulo dei granelli di polvere. In alternativa, alle gocce di olio essenziale di lavanda è possibile ricorrere all’utilizzo degli agrumi, limone, citronella, cedro, arancia, mandarino e melograno.