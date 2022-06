“Divento mamma”, notiziona dal trono di Maria: la dama di UeD in dolce attesa

UeD, che grande gioia per i telespettatori della trasmissione più seguita di Canale 5. Arriva una notizia fantastica: proprio lei, una delle dame più amate del salotto dei sentimenti di Maria De Filippi, ha annunciato l’inizio della sua gravidanza.

Fan al settimo cielo per un amatissimo volto del dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Proprio lei, una delle dame più seguite del salotto dell’amore, annuncia di essere in dolce attesa.

Cicogna in arrivo a UeD

Grandi notizie in arrivo per i fan di Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi, anche se si trova attualmente in stand-by per la consueta pausa estiva, continua ad attirare l’attenzione.

I volti noti che fanno parte o hanno fatto parte in passato del salotto dell’amore di Canale 5 continuano a monopolizzare la curiosità del pubblico con scoop clamorosi che riguardano la loro vita privata.

A proposito di sorprese e scoop, sapete chi è pronta a diventare mamma? Nelle scorse ore, attraverso il suo profilo Instagram, un volto noto della trasmissione, una dama amatissima del programma condotto da Maria De Filippi, ha fatto il dolce annuncio: proprio lei è in attesa. Nessuno se lo aspettava, i fan sono rimasti senza parole, sui social è scoppiato il delirio.

Chi è la dama di Uomini e Donne in dolce attesa

Amatissimo volto di Uomini e Donne è in dolce attesa: stiamo parlando della bellissima Claudia Dionigi, la fidanzata dell’ex tronista Lorenzo Riccardi. Ebbene, i due che si sono conosciuti proprio nel salotto dei sentimenti di Canale 5, presto saranno in tre: la famiglia Cobra, così come sono conosciuti sui social, si allarga.

Claudia e Lorenzo aspettano il loro primo figlio insieme. Nelle scorse ore la bellissima romana ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video attraverso il quale annunciava ai suoi seguitori la gravidanza.

In un filmato dolcissimo che ha fatto il giro del web, si vede Claudia in riva al mare, indossare un costumino lilla mentre tocca con la sua mano il pancino appena accennato. Nel video si vede anche la gioia di Lorenzo il cui cuore scoppia di felicità.

A seguire, poi il fotogramma della prima ecografia. La dedica che i due hanno già riservato al bebè che nascerà in futuro è dolcissima: Claudia e Lorenzo non vedono l’ora di conoscere il loro fagiolino/a così come è stato soprannominato il frutto del loro amore.

Claudia e Lorenzo si sono conosciuti a Uomini e Donne qualche anno fa e da quando si sono incontrati non si sono lasciati nemmeno per un momento. I due convivono in pianta stabile e come dichiarato in precedenti interviste, non vedevano l’ora di allargare la famiglia.

Ci avevano provato già più volte ma il miracolo si è verificato solo adesso. I fan sono al settimo cielo per loro. Claudia e a Lorenzo sono tra le coppie più belle formatisi nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi.

Amatissimi, condividono con i loro seguitori ogni momento della vita privata e professionale ed un lieto evento di questo genere non poteva certamente essere nascosto. La gioia è immensa per tutti, i fan ne sono sicuri: saranno dei genitori fantastici.