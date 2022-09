Disastro Juventus, il Benfica domina e vince allo Stadium!

Altra serata disastrosa per la Juventus di Massimiliano Allegri che rischia seriamente di abbandonare la Champions League già alla seconda giornata, la qualificazione è ormai decisamente compromessa ed i bianconeri si giocheranno le ultime chance nel doppio confronto con il Maccabi Haifa prima di giocare di nuovo con i lusitani



La Juventus inizia bene e domina i lusitani nei primi quindici minuti sbloccando la sfida con il bellissimo colpo di testa del solito Milik, i ragazzi di Allegri però crollano nella ripresa e subiscono la rimonta del Benfica che domina la sfida e centra la 12esima vittoria consecutiva con grande merito.

I bianconeri escono dal campo tra i fischi dei propri tifosi che vedono una squadra senza carattere e personalità, dalle tribune piovono cori contro Allegri, allenatore che da sempre divide a metà la tifoseria della Juventus.

La Juventus perde anche con il Benfica, qualificazione compromessa

Una bruttissima Juventus cade sotto i colpi di un Benfica che si dimostra assoluto padrone del campo e della partita.

Imbarazzante la prestazione dei bianconeri nel secondo tempo: squadra spezzata, senza un’idea e soprattutto senza la qualità tecnica necessaria per giocare queste sfide.

Tanti gli errori tecnici in una squadra che fatica a trovare gli attaccanti ed a creare palle gol durante i 90 minuti.

Molto negativa la prova di Vlahovic che perde tutti i duelli aerei ed i contrasti con i propri avversari finendo sempre per essere anticipato senza mai riuscire a far salire la squadra nel momento di assedio dei lusitani.

Unico a salvarsi è il solito Arek Milik che segna e crea i presupposti più importanti in fase offensiva riuscendo sempre a farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa, la sua assenza per squalifica contro il Monza peserà tantissimo per i bianconeri.

Nel complesso una vittoria assolutamente meritata da parte degli ospiti che comandano il Gruppo H insieme al Paris Saint Germain a quota 6 punti, Maccabi Haifa e Juventus sono ancora ferme a 0.

La qualificazione agli ottavi di finale è ancora possibile ma i torinesi non potranno più sbagliare cercando di vincere il doppio confronto con il Maccabi Haifa ed espugnare il Da Luz di Lisbona.

Perin e Danilo al termine della partita hanno affermato come lo spogliatoio abbia piena fiducia in Massimiliano Allegri, il tecnico livornese però è a forte rischio, due vittorie in otto partite ufficiali sono un bottino troppo misero per una squadra che ha l’obiettivo di arrivare in fondo in tutte le competizioni.