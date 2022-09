Il Partito Democratico ha fatto una campagna segreta per promuovere i candidati repubblicani (i cosiddetti trumpisti) che ritengono più facili da battere l’8 novembre.

John Gibbs ha affermato che il responsabile della campagna di Hillary Clinton si è impegnato in rituali satanici che coinvolgono fluidi corporei. Doug Mastriano si è recato a Washington il 6 gennaio 2021, il giorno dell’assalto a Capitol Hill, insieme a decine di sostenitori sugli autobus che aveva noleggiato. Darren Bailey è un negazionista pandemico e elettorale e ha sostenuto che l’olocausto ebraico non è nulla in confronto all’aborto.

Biden ha fatto vincere le primarie repubblicane ad almeno 5 ‘trumpisti’

Il generale in pensione Don Bolduc è un teorico della cospirazione che sostiene l’abolizione dell’FBI e l’elezione dei senatori con voto popolare. Dan Cox paragona la perquisizione della villa di Trump a un’esibizione della Stasi, la polizia politica dell’ex DDR. Tutti e cinque hanno qualcosa in comune: hanno vinto le primarie repubblicane con il sostegno del Pd.

I democratici hanno spinto al limite una strategia che ha funzionato in alcune occasioni precedenti. Si tratta di sostenere i candidati più estremisti del partito rivale (i cosiddetti trumpisti) nella speranza che scaccino il voto moderato e indipendente quando arriverà il momento della verità, alle elezioni dell’8 novembre. Il Partito Democratico ha speso decine di milioni di dollari in pubblicità per interferire nelle primarie repubblicane.

Hanno avuto successo in quei cinque casi e in molti altri hanno anche provato. Alcuni democratici non condividono questa tattica elettorale. Da un lato, sostenere, seppur di nascosto, i candidati che negano la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali del 2020 sminuisce il suo messaggio secondo cui i Trumpisti estremisti sono una minaccia per la democrazia, come ha ripetutamente sostenuto l’amministrazione Trump da quando è entrato in campagna elettorale.

D’altra parte, sta giocando con il fuoco. Se i democratici fanno un errore di calcolo e alla fine i loro candidati vengono sconfitti, quelli scelti per alcune posizioni chiave come governatori, senatori o rappresentanti saranno proprio questo: trumpisti estremisti. Un gruppo di ex deputati democratici ha criticato questa strategia: “Come membri del Pd, siamo costernati dalla recente pratica delle organizzazioni democratiche di intervenire alle primarie repubblicane per promuovere candidati che negano il risultato delle ultime elezioni presidenziali”, hanno sottolineato.

Il punto in cui il sostegno democratico è stato più decisivo è nelle primarie del governatore dell’Illinois

“È rischioso e immorale promuovere qualsiasi candidato la cui campagna si basi sull’erosione della fiducia nelle nostre elezioni”, aggiungono. Il punto in cui il sostegno democratico è stato più decisivo è nelle primarie del governatore dell’Illinois. Lì il governatore democratico, il miliardario JB Pritzker, ha speso più di 30 milioni di dollari per interferire nelle primarie repubblicane e farlo eleggere, anche con l’appoggio di Trump, l’ultraconservatore Darren Bailey. Tra le sue proposte c’è nientemeno che lasciare Chicago, la città principale dello stato, fuori dall’Illinois.

Bailey sfiderà Pritzker per la rielezione, ma le sue possibilità sono molto inferiori a quelle di Richard Irvin, un repubblicano moderato che ha avuto il sostegno del miliardario Ken Griffin, proprietario dell’hedge fund Citadel. Un altro candidato al governo estremista sostenuto dai Democratici è Doug Mastriano, in Pennsylvania. È un altro negazionista elettorale totalmente dedito al trumpismo. Donald Trump è venuto a sostenerlo durante la sua prima manifestazione elettorale, a Wilkes-Barre.

La Pennsylvania è uno stato oscillante l’8 novembre, in cui i democratici fanno affidamento sul profilo controverso dei candidati repubblicani. Mastriano, in particolare, ha un taglio paramilitare, mobilitando i suoi sostenitori il 6 gennaio per protestare a Capitol Hill, che sostiene che il cambiamento climatico è una bufala e si oppone non solo all’aborto, ma anche al matrimonio tra persone dello stesso sesso e all’adozione di bambini. coppie sessuali. Militare in pensione, le sue foto di un giovane vestito con l’uniforme confederata illustrano il suo carattere.

Il suo rivale democratico, Josh Shapiro, ha pagato per le pubblicità dicendo che una vittoria di Mastriano alle primarie sarebbe stata “una vittoria per ciò che Trump rappresenta” e altre caratteristiche che in pratica sono state pagate alle orecchie di Trump sono state evidenziate a titolo di critica. repubblicani. I Democratici lo vedevano come un rivale senza speranza, ma è un personaggio carismatico e, nonostante sia in basso nelle urne, c’è il rischio concreto che possa finire governatore.