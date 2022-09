“Addio piccolina”, memorabile tragedia a Buckingham: Kate Middleton affranta

By

Un episodio sconvolgente viene fuori in queste settimane, proprio in quelle dei funerali della Regina Elisabetta II, scomparsa l’8 settembre. Un fatto che risale a tanti anni fa e che riguarda Lady Diana, la suocera di Kate Middleton che ha scoperto improvvisamente questa inedita tragedia. Ecco cosa è successo.

Lady Diana è stata un personaggio emblematico nella Royal Family: bella, elegante, gentile, amorevole e estremamente empatica, ma anche una donna dall’animo molto tormentato.

La sua prematura scomparsa ha sconvolto i suoi figli, William e Harry, ma anche il suo ex marito Carlo e tutta la famiglia Reale in quel lontano 1997. Ora, dopo anni, escono fuori nuove voci su di lei, episodi che l’hanno coinvolta e che nessuno conosceva fino a ora. In particolare, si parla di una perdita molto dolorosa a cui ha assistito la Principessa. Ecco di cosa si tratta.

Kate Middleton, addio alla bimba: il terrificante retroscena dopo anni

Lady Diana, mamma dell’erede al trono d’Inghilterra William e del tanto discusso principe Harry, è morta il 31 agosto 1997, in un incidente fatale a Parigi. Un giorno che non si dimentica facilmente, vista la tragedia che colpì la Royal Family ma anche tutti i sudditi che la adoravano.

Non tutti sanno che all’epoca Diana aveva una grande amica, Rose Monckton che oggi ha 66 anni, che negli ultimi anni ha rilasciato diverse interviste, parlando della sua cara amica descrivendola come una donna fragile e vulnerabile: “Non era una santa, ma era fragile e vulnerabile”.

Inoltre, in un’intervista con il Daily Mail, Rose ricorda bene il periodo precedente alla morte di Diana, svelando che si era accorta di un cambiamento nell’amica: “Diana è passata dall’essere molto preoccupata per le questioni quotidiane, proprio come qualsiasi amica normale, a diventare improvvisamente ossessionata dai complotti contro di lei“.

Come riporta il settimanale tedesco Freizeit Blitz, Rose era molto legata a Lady Diana tanto che insieme all’epoca hanno condiviso dei momenti davvero terribili, come la perdita della figlia piccola della Monckton.

Rose, infatti, racconta di aver perso una bambina nel 1994, solo a sesto mese di gravidanza: “Quando accade qualcosa di così traumatico, non sai cosa provare. Diana ha saputo trovare le parole giuste per consolarmi”.

Secondo il racconto di Rose, non solo Lady Diana è riuscita a starle vicino con parole di conforto e affetto, ma ha anche “regalato” all’amica un luogo dove poter seppellire il piccolo corpicino: il giardino di Kensington Palace, ovvero la residenza dove oggi William vive con la moglie Kate e i figli, George, Charlotte e Louis.

Una scoperta sconvolgente per la prossima Regina consorte di Inghilterra, che non sappiamo come abbia reagito alla notizia, ma sicuramente sarà rimasta attonita.

Come si svolse la sepoltura

Rose Monckton ha anche raccontato come si sono svolte le esequie per la sua bambina, che purtroppo non ha mai visto la luce.

Diana ordinò ai suoi maggiordomi di scavare una piccola fossa per la piccola Natalie, così avrebbe dovuto chiamarsi, e ha organizzato in segreto un piccolo funerale.

I suoi agenti di sicurezza sapevano, infatti, che le due donne stavano seppellendo un animale domestico di un amico venuto a mancare.

Rose non dimenticherà mai quel gesto: “Mi ha dato una chiave del giardino. Non dimenticherò mai il calore e la compassione che mi ha mostrato quel giorno”.