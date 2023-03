Dietro il cellulare si nasconde un pulsante segreto, conoscevi la sua funzione?

Qual è il pulsante segreto dietro il cellulare. Molti di noi lo hanno, però non hanno mai potuto sfruttare le sue incredibili potenzialità.

Ecco dove si trova questo pulsante e in quanti modi potrebbe servirci. Utilizzarlo, sfruttandone tutte le potenzialità, si può rivelare davvero utile. Scopriamo insieme quali sono le tecnologie che lo impiegano e in quanti modi può servirci.

Pulsante segreto dietro il cellulare, ecco qual è

Tutti i cellulari moderni, ma anche i più antichi, sono dotati di combinazioni di tasti segrete. Una volta scoperte, queste combinazioni di tasti permettono a tutti i consumatori di usufruire di grandi funzionalità. Le combinazioni in questione devono essere digitate direttamente sul tastierino numerico, per poi cliccare invio. Si tratta di una pratica semplice e veloce.

Non tutti sanno, però, che, oltre alle combinazioni di tasti segrete, esistono dei veri e propri pulsanti segreti. La cosa curiosa è che molti tra i possessori di smartphone sono ignari del fatto che i propri dispositivi siano provvisti di pulsanti in grado di attivare funzionalità nascoste. Ed è questo il caso, in particolare, di iPhone, che diventa sempre più avanzano grazie anche all’ultimo aggiornamento di iOS 14.

Qualsiasi utente iPhone abbia fatto quest’aggiornamento, che è fruibile già dai 6S, potrà ora beneficiare del pulsante conosciuto da alcuni come Back Tap. Si tratta di un vero e proprio pulsante digitale, disponibile sul retro del nostro dispositivo, molto apprezzato da tutti gli amanti della tecnologia.

Se non lo avevate mai notato, non dovrete fare altro che ruotare il vostro smartphone, per rendervi conto che in realtà è sempre stato lì. Adesso potrete finalmente metterlo in azione.

Questo pulsante segreto dietro il cellulare, se configurato correttamente, al minimo tocco ci permette di accedere a innumerevoli funzionalità. Scopriamo di seguito come attivarlo, come impostarlo a nostro piacimento e soprattutto come utilizzarlo al meglio. Dopo aver scoperto le sue funzioni, non le abbandonerete più.

Come configurarlo e utilizzarlo al meglio

Per configurare questo pulsante, tutto quello che dovete fare è recarvi presso le impostazioni del vostro dispositivo. Una volta lì, andate su “accessibilità” e poi su “touch”. Una volta fatto, vi si aprirà un menù.

Lì, dovrete cliccare su “tocca il retro del dispositivo”. Potete scegliere se il tasto si attiverà non appena lo avrete toccato due o tre volte. Ma a cosa serve questo tasto? Non appena lo avrete attivato, potrete sfruttare facilmente tutte le sue potenzialità.

Potrete, infatti, sia parlare con Siri o aprire una pagina del vostro browser che fare screenshot o aprire WhatsApp per interagire con i vostri contatti. Questo pulsante è in grado di metterci davanti a tutte le funzioni del nostro smartphone senza alcun tipo di fatica.

Inizialmente, la funzione in questione era pensata per aiutare tutte le persone affette da disabilità. Con questo tasto, infatti, avrebbero usato con facilità il proprio dispositivo. Ora, però, sta risultando davvero utile anche per quegli utenti privi di patologie che vogliono semplicemente accorciare i tempi d’uso dello smartphone.