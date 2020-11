Tra poche ore, Diego Armando Maradona lascerà la clinica privata Fleni a Olivos, vicino a Buenos Aires, dove a inizio novembre aveva subito un intervento al cervello.

Ad annunciare le dimissioni dalla struttura ospedaliera è stato l’avvocato dell’allenatore, Matias Morla, che ha parlato così ai giornalisti: “Ha superato il momento più difficile e delicato della sua vita. Fortunatamente adesso sta bene ed è determinato a riprendersi nel migliore dei modi“.

Maradona passerà la convalescenza nella zona residenziale Nordelta, sempre vicino a Buenos Aires, in una casa privata. Qui sarà monitorato costantemente da uno staff medico e pochissime persone potranno fargli visita. Infatti, l’accesso sarà limitato e consentito solo a familiari e a pochi amici strettissimi anche per evitare eventuali contatti con positivi al Covid oltre che per consentirgli assoluto riposo.

Leggi anche Roma ospiterà gli Europei di Atletica nel 2024

Diego Armando Maradona e l’incidente

A fine ottobre, proprio in concomitanza col suo sessantesimo compleanno, Diego Armando Maradona sarebbe caduto in casa, picchiando la testa. Dopo non aver dato peso alla cosa e dedicatosi ai festeggiamenti, pochi giorni dopo l’accaduto ha iniziato a sentirsi male, tanto da non riuscire a proseguire il lavoro con la squadra che allena, la Gimnasia Y Esgrima. Immediatamente ricoverato, è stato sottoposto a esami e controlli che hanno rivelato la presenza di un ematoma subdurale. Quindi è stato immediatamente operato dal suo medico di fiducia, il dottor Leopoldo Luque, che ha così commentato la situazione attuale dell’ex calciatore: ” L’importante è che pensi a recuperare circondandosi dei suoi affetti. In questo momento ha solo bisogno di affetto e tranquillità“.

Dopo alcuni giorni post-operazione difficili, visto che Maradona ha avuto i sintomi di una crisi d’astinenza da alcol, è stato rimesso in sesto e ora dovrà passare a casa il tempo necessario per riprendersi del tutto. Ancora però non si sa se e quando potrà tornare ad allenare.