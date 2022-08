“Ritiro urgente”, panico nei supermercati: addio alla bevanda più amata dagli italiani

Il Ministero della Salute ha deciso per il ritiro urgente della bevanda più amata e bevuta dagli italiani. Il motivo è molto grave.

Ogni giorno il Ministero della Salute ritira dagli scaffali dei supermercati dei prodotti, tra i più amati dai consumatori. I motivi sono tra i più disparati e comunque dannosi per la salute. Questo nuovo ritiro ha come protagonista una delle bevande più amate e bevute in Italia con una motivazione che messo tutti in allerta.

Bevanda famosa ritirata dai supermercati, quali sono i rischi?

Se la bevanda più famosa e bevuta viene ritirata, i consumatori vanno giustamente nel panico. Non è una novità che il Ministero della Salute faccia dei controlli a tappeto su tutti i prodotti venduti nei supermercati, proprio perché non presentino componenti o altro che possano essere dannosi per la salute delle persone.

Nel momento in cui il Ministero lancia la notizia di un ritiro, il consumatore è invitato a leggere bene il provvedimento e controllare se il lotto in oggetto è in suo possesso. Se è in dispensa allora non bisogna assolutamente consumarlo e portalo indietro al supermercato.

Qual è la bevanda ritirata dal Ministero della salute: motivazioni e lotti

Le bottiglie della tanto amata Coca Cola sono state ritirate dal Ministero della Salute per rischio chimico. Il ritiro urgente ha rimbombato tra le corsie dei supermercati e ora i consumatori sono nel panico, volendo saperne di più.

La Coca Cola, inutile dirlo, è la nota bevanda analcolica che viene consumata da milioni di persone nel mondo. Nella sua nota informativa il Ministero della Salute ha evidenziato che il lotto interessato è il numero L2207077N.

Questo lotto è stato prodotto nello stabilimento vicino a Verona – Nogara – dalla Coca Cola HBC Srl. Una attenzione particolare alla data di scadenza prevista per il 7 luglio 2023.

Che cosa fare se questo lotto è stato acquistato? Le autorità sanitarie mettono l’accento sul fare attenzione e non consumare il contenuto della bottiglia. Il soggetto interessato dovrà controllare immediatamente il numero di lotto che è impresso sul collo della bottiglia.

Se il numero corrisponde a quanto sopra indicato, allora è necessario contattare subito il numero verde 800 – 534 934 e comunicare quanto accaduto all’operatore.

Le motivazioni di questo ritiro urgente sono riportate nella nota del Ministero della Salute, dopo un controllo. Le bottiglie della Coca Cola Original Taste lotto numero L2207077N contengono zuccheri, mentre la confezione attesta sia “zero zuccheri” e non dovrebbe contenerne per nulla. Non solo, la bottiglia si presenta con il tappo rosso e non nero come dovrebbe: le bottiglie in questione sono da 1 litro confezione completa da 6.

Nel momento in cui questo prodotto è nella dispensa è bene non consumarla per presenza di zuccheri, mentre questo specifico non dovrebbe contenerli. Come accennato, contattare subito il numero verde sopra indicato per procedere quanto prima alla restituzione presso il supermercato e rimborso/cambio prodotto.