Di Maria verso il recupero, nel mirino la sfida con il PSG

By

Dopo lo straordinario esordio con gol nella sfida con il Sassuolo il neo acquisto bianconero Angel Di Maria è stato costretto a rimanere ai box per un problema di natura muscolare, ora l’argentino sembra aver risolto i problemi ed è pronto al ritorno in campo nella delicata sfida sul campo del Paris Saint Germain.



Il Fideo, dopo aver saltato le sfide con Sampdoria e Roma, è pronto a fare il suo ritorno in campo per trascinare la Juventus in una stagione importante con i bianconeri che puntano a tornare ai vertici del campionato di Serie A.

Di Maria e Pogba sono stati i grandi colpi di mercato dell’estate juventina ed entrambi sono attualmente ai box per risolvere i problemi muscolari che impediscono ad Allegri di schierare la sua Juventus ideale

L’esterno argentino è ormai sulla via del recupero e punta ad essere titolare nella sfida di martedì prossimo al Parco dei Principi di Parigi nell’esordio stagionale europeo della Juventus.





Di Maria verso il recupero

Le ultime due uscite in campionato della Juventus hanno evidenziato le tante difficoltà dei bianconeri di creare occasioni da gol con un attacco che fatica a creare la superiorità numerica.

Per Massimiliano Allegri recuperare Angel Di Maria sarebbe fondamentale per dare maggiore pericolosità ad una manovra a cui manca terribilmente la fantasia negli ultimi 30 metri.

Per il fideo filtra ottimismo dalle parti della Continassa: il problema ai flessori sembra ormai risolto e cresce la speranza di vedere Di Maria in campo nella delicata sfida sul campo dei campioni di Francia del Paris-Saint Germain.

Di Maria dopo sette stagioni passate sotto la Tour Eiffel ha lasciato la Francia per sposare la causa bianconera, la volontà del calciatore è quella di tornare al Parco dei Principi per guidare la Juventus nel primo match europeo ufficiale della nuova stagione.

Juventus e Paris Saint Germain continuano, inoltre, la trattativa per Leandro Paredes, calciatore ormai vicinissimo a lasciare Parigi per raggiungere Angel Di Maria a Torino.

Nelle prossime settimane i bianconeri proveranno a recuperare i tanti infortunati nella speranza di arrivare alla super sfida contro i parigini nelle migliori condizioni possibili.

Recuperare Paul Pogba, Angel Di Maria e Federico Chiesa significherebbe tanto per il club piemontese che spera di tornare competitivo dopo anni difficili e stagioni in cui i tifosi hanno dovuto assistere a sconfitte inaspettate in Europa dopo anni di dominio sotto la gestione Allegri.