Festival di Venezia 2022: programma completo della 79a edizione

Il programma del Festival di Venezia 2022 giorno per giorno. Mercoledì 31 settembre è il day one, con il Leone d’Oro alla carriera e la prima proiezione.

Festival di Venezia alle porte. Il programma della 79ª edizione, dal 31 agosto al 10 settembre, giorno per giorno. Le stelle della serata di apertura e tutte le proiezioni: si parte con il Leone d’Oro alla carriera per Catherine Deneuve.

Festival di Venezia 2022: si parte il 31 agosto

E’ tutto pronto per il debutto della 79ª edizione del Festival del cinema più antico del mondo. A Venezia, mercoledì 31 agosto, sarà il primo giorno di una mostra che promette emozioni ancor più grandi di quelle dello scorso anno.

Diva della prima notte, insieme alla madrina Rocio Munoz Morales, sarà Catherine Deneuve. Sarà infatti, oltre alla proiezione del primo film, il momento del Leone d’Oro alla carriera, che nel 2021 è toccato all’immortale Jamie Lee Curtis.

Venezia, il programma della 79ª edizione giorno per giorno

Si parte dunque il 31 agosto, con la proiezione dell’attesissimo film di Noah Baumbach. Il regista newyorkese torna a Venezia dopo i successi di ‘Storie di un matrimonio’, proprio insieme al protagonista dell’amatissima pellicola Adam Driver.

Dopo la grande apertura, l’1 settembre sarà il tempo di Tàr, con Cate Blanchett, di Todd Field. Molto attesa anche la proiezioni in anteprima – nel concorso Orizzonti – del dramma psicologico giapponese Aru Otoko (Un Uomo) di Kei Ishikawa.

Per l’Italia e i film nostrani in concorso, giorno d’esordio sarà il 2 settembre. Sabato alle 19:00 e alle 20:00 in Sala grande verrà proiettato Bones and all, di Luca Guadagnino. Film in lingua e produzione straniera, che il regista di Palermo propone in Competizione con un cast formato dall’emergente Timothée Chalamet e dal premio Oscar Mark Rylance. In gara anche Un Couple, di Frederik Wiseman, dove il regista si focalizza sulla corrispondenza tra Tolstoi e la moglie, e il loro tormentato amore. E ancora Athena, dramma moderno di Romain Gavras, produzione Netflix – in uscita dal 23 settembre.

Ancora Italia il 3 settembre, ancora in lingua inglese, con Monica di Andrea Palloro. La protagonista Trace Lysette, nei panni di una giovane che ha fatto ritorno a casa, dopo essersi distaccata dalla famiglia in periodo adolescenziale. Occhi puntati anche su Argentina, 1985, di Santiago Mitre. Il film si svolge intorno alle vicende di una squadra di avvocati impegnati a fare i conti con la dittatura militare degli anni ’80.

Il 4 settembre è il giorno de L’immensità, di Emanuele Crialese. Una delle star dell’edizione 2022, Penelope Cruz, nei panni di una donna imprigionata in un matrimonio ormai alla frutta, nella Roma del 1970. E ancora The Whale di Darren Aronofsky, così come il debutto di Elodie nel mondo della recitazione con Ti Mangio il Cuore di Pippo Mezzapesa, nella categoria Orizzonti.

5 settembre pieno di stelle, con Martin McDonagh a presentare il suo The Banshees of Inisherin. Nel cast la coppia Colin Farrell e Brendan Gleeson promette. Debutto come attore anche di Harry Style, al fianco dell’attrice e regista Olivia Wild e il suo Don’t Worry Darling.

Il signore delle formiche verrà proiettato, nella categoria principale, il 6 settembre. Un magistrale Luigi Lo Cascio, diretto da Gianni Amelio, nel film che metterà a nudo tutta un’imbarazzante ‘Italia anni ’60, tra omofobia e arretratezza.

Aria di Hollywood a Venezia anche il 7 settembre, con il ritorno al Lido di Anthony Hopkins tra gli altri, con The Son, di Hugh Jackman. Nel cast Laura Dern, Vanessa Kirby, Zen McGrath e Hugh Quarshie. Spazio anche per il documentario di Evgeny Afineevsky, che racconterà la brutalità dell’invasione russa in Ucraina con Freedom on Fire.

L’8 settembre sarà finalmente la volta di una biondissima per l’occasione Ana de Armas, una delle stelle del Festival, pronta a luccicare nei panni di Marilyn Monroe in Blonde, di Andrew Domink. Fuori concorso invece Siccità, di Virzì, con Monica Bellucci.

In concorso invece il 9 settembre c’è il film storico Chiara, di Susanna Nicchiarelli ambientato ad Assisi nel 1211 con Margherita Mazzucconei panni della protagonista.

Il 10 settembre, ultimo giorno del Festival, sarà la notte di gala e delle premiazioni. Prima delle proiezioni, occhi puntati ovviamente sulla categoria più importante: quella del Leone d’Oro al miglior film.

Tra le stelle del nostro cinema, in chiusura, Alessandro Borghi presenterà fuori concorso The Hanging Sun.