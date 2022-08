Iraq nel caos: assaltato il palazzo presidenziale di Baghdad

La missione Onu per l’Iraq avverte di “una pericolosa escalation”, che mette a rischio la sopravvivenza dello Stato iracheno.

I seguaci del religioso sciita iracheno Muqtada al-Sadr hanno preso d’assalto il palazzo presidenziale di Baghdad lunedì dopo l’annuncio del ritiro dell’influente leader religioso. “Avevo deciso di non intervenire negli affari politici, ma ora annuncio il mio ritiro definitivo”, ha rivelato lunedì il religioso, che ha anche detto che chiuderà tutte le sedi del suo movimento, chiamato Blocco Sadrista, che è stato fondamentale nella politica del paese.

Ore dopo l’annuncio, i suoi accoliti, accampati per un mese davanti al Parlamento, sono entrati nel Palazzo Presidenziale, nella cosiddetta Green Zone, dove si trovano la sede del Governo e di altre istituzioni politiche irachene. La missione delle Nazioni Unite per l’Iraq ha descritto gli incidenti come “una pericolosa escalation” e ha chiesto calma e sostegno alle forze di sicurezza: “È in gioco la sopravvivenza dello stato [iracheno]”, ha avvertito in un comunicato.

“Il Joint Operations Command annuncia il coprifuoco nella capitale, Baghdad, che comprende veicoli e tutti i cittadini, a partire dalle 15:30 ora locale di lunedì”, si legge in un comunicato ufficiale delle autorità, senza fissare una scadenza per il provvedimento. Anche il primo ministro iracheno in carica, Mustafa al Kazemi, ha confermato l’aggressione e ha anche annunciato la sospensione delle sessioni dell’Esecutivo “fino a nuovo avviso”. Dalle elezioni dell’ottobre dello scorso anno, l’Iraq ha battuto un nuovo record di paralisi, poiché le forze politiche non sono riuscite a costruire un esecutivo stabile.

Questo stallo politico ha paralizzato il Paese senza la capacità di adottare le riforme strutturali di cui avrebbe bisogno. Il movimento sadrista, sotto la coalizione Sairun (Walkers), ha vinto le elezioni di ottobre ottenendo 73 dei 329 seggi della camera legislativa. I suoi rivali della coalizione Al Fateh (Conquista), che riunisce diversi partiti filo-iraniani, sono rimasti a 14 anni, con disappunto delle loro milizie, che hanno denunciato presunte frodi.

Non bastavano i seggi sadristi per governare senza contare sugli avversari, per lo più allineati con Teheran. Il sadrismo mantiene una divisione tra potere religioso e potere politico. Inoltre, si distingue dagli altri partiti e milizie sciite per la sua dissociazione da Teheran, che negli ultimi anni ha esercitato una crescente influenza in Iraq. Al Sadr sostiene la sovranità del suo paese e il patriottismo.

Di fronte all’impossibilità di governare, a giugno, il chierico ha ordinato ai deputati della sua formazione di dimettersi in blocco. Quella mossa ha aperto la strada alla più stretta alleanza di Teheran per diventare la forza principale nell’emiciclo. Nessuno ha interpretato il gesto come un assegno in bianco, ma piuttosto come una sorta di ritiro tattico, in modo che se i suoi rivali avessero deciso di nominare un candidato senza consenso, non avrebbe esitato a mobilitare il proprio.

Al Sadr è a capo dell’unico movimento genuinamente popolare emerso dopo l’invasione statunitense del 2003, di cui ha combattuto le truppe. Con le sue stesse parole, il suo movimento ha cercato di “riparare” la politica del Paese: “Avvicinare i politici alla gente perché senta la sua sofferenza”. Nelle elezioni del 2014 e del 2018, le coalizioni politiche sponsorizzate dal religioso – rispettivamente Al Ahrar e Sairun – hanno ottenuto seggi sufficienti per dare al leader la possibilità di influenzare il governo iracheno, senza parteciparvi direttamente.

Così, il sadrismo, con grande sostegno tra la gente, ma non tra l’élite sciita, ha controllato ministeri come la Salute, i Trasporti o le Infrastrutture. Posizioni che sono servite a consolidare il loro potere ed espandere le loro basi. Le elezioni di ottobre sono state le quinte dall’invasione statunitense del 2003 e sono state contrassegnate da una diffusa apatia. L’affluenza è stata di poco superiore al 40%.

La sua celebrazione è stata anticipata in risposta a un’ondata di proteste senza precedenti, nell’ottobre 2019, che ha rappresentato un emendamento all’intero regime politico, a cui sono stati attribuiti corruzione, mancanza di lavoro, scarsi servizi pubblici e ingerenze straniere. La missione delle Nazioni Unite in Iraq ha avvertito all’inizio di questo mese di una possibile escalation. Per questo lunedì, dopo l’assalto, ha invitato tutti gli attori politici ad “abbassare la tensione e ripristinare il dialogo come unico mezzo per risolvere le divergenze”: “Dobbiamo evitare che si inneschi una catena di eventi inarrestabile” .