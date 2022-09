Bonus spesa, 3000€ euro subito nel portafogli se fai questa operazione: sbrigati

By

Il nuovo bonus spesa regala alle famiglie italiane modi diversi di fare la spesa e sino a 3.000Euro, solo se effettuano una operazione particolare. Ecco come fare per ottenerlo subito.

Non è di certo una novità che le famiglie italiane facciano di tutto per risparmiare. Oltre ai classici rincari, si aggiungono tutti quelli che riguardano il fare la spesa al supermercato – tanto che sembra impossibile da sostenere. La vera stangata sui prezzi arriverà in autunno – ma è certo che molti italiani si dovranno fare i conti già dal mese di settembre 2022.

Dal Governo arrivano moltissimi aiuti e c’è un bonus spesa che vale la pena. Ma come ottenerlo e qual è l’operazione da fare?

Buoni spesa, come fare per averli?

I nuclei familiari sono messi in ginocchio a causa delle tantissime spese che si anno mese dopo mese. Gli esperti evidenziano che il vero problema è il supermercato, con intere famiglie che non riescono a comprare beni di prima necessità.

Per questo motivo si rinuncia alla maggior parte dei prodotti optando per qualcosa di meno caro, senza sfizi o altro che possa solleticare il palato. La necessità è oramai la parola d’ordine effettiva.

Il costo del cibo è in aumento e sicuramente non sarà questo l’ultimo step. Gli aiuti che arrivano dal Governo sono molti, ma non tutti possono ottenerli. I buoni spesa sono a disposizione grazie ai comuni italiani, che hanno ricevuto i soldi dal Governo.

Questi attuano un bando e donano dei bonus per la spesa alle famiglie aventi diritto, con ISEE basso e una serie di fattori da non sottovalutare. Sono veramente utili per le famiglie e danno una mano sul fronte spesa, così da poter comprare i generi di prima necessità direttamente e senza doverci rinunciare.

Ogni famiglia è invitata a consultare la pagina web del proprio Comune di residenza per valutare le modalità di domanda, ricordandosi di portare tutta la documentazione richiesta.

3.000 euro subito nel portafoglio: ecco come fare

Avere 3.000 euro subito nel portafoglio significa dover fare una piccola operazione, cambiando le abitudini attuali. Altroconsumo ha rivelato – tramite il suo ultimo report – che è possibile risparmiare sino a 3.000 euro ogni anno.

Il portale ha analizzato 1.171 punti vendita di 67 città italiane suddividendo la spesa degli italiani in categorie. Una famiglia composta da due figli e due genitori, spende in media 8.550Euro ogni anno solo per la spesa. Scegliendo i supermercati giusti con proposte di vario tipo, offerte e marchi sottocosto di qualità ottima si potrà risparmiare sino a 3.000 euro all’anno sul budget della spesa.

Insomma, basterà individuare il negozio discount vicino a casa e fare in modo di scegliere solo prodotti in offerta o con costi minori del solito. Un ottimo modo per risparmiare, mangiare bene e non sforare il budget.