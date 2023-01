Di Maio ha smentito che entrerà nel Pd

Luigi Di Maio non entrerà a far parte del PD. Così l’ex ministro smentisce le voci che erano circolate negli ultimi giorni.

Luigi di Maio ha smentito le voci della stampa per le quali si annunciava una sua imminente entrata nel Partito Democratico. L’ex ministro degli Esteri, dunque, afferma che, quanto riportato da Il Giornale non è corretto e che smentisce le indiscrezioni su un suo possibile ingresso nel PD.

Di Maio non entra nel PD: arriva la smentita

Il Giornale ha riportato la notizia per la quale Luigi Di Maio sarebbe entrato a far parte del Partito Democratico. L’ex ministro degli Esteri, però, ha precisato che si tratta di una notizia non vera. “Smentisco categoricamente” ha affermato l’ex membro del MoVimento 5 Stelle al riguardo.

Di Maio non si scaglia contro il giornale, invitando, però, i giornalisti a prestare attenzione alle notizie da pubblicare, contattando direttamente la fonte per validarle: “Ci sono ancora troppe persone in giro che millantano rapporti con me“, ha sottolineato in una intervista all’Adnkronos.

Con altri ex 60 parlamentari del Movimento 5 Stelle, Di Maio ha fondato Insieme per il futuro e, pertanto, non ci sarebbe alcuna intenzione di aderire al Partito Democratico. Inoltre, con la lista Impegno Civico, l’ex ministro è rimasto fuori dal Parlamento, visto che registrò solamente lo 0,6%.

Da quel momento, Di Maio si è preso un momento di pausa dalla politica, a parte qualche sporadica intervista o dichiarazione.

Spadafora nel PD?

Secondo quanto dichiarato da Il Giornale, sembra che anche l’ex ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, sarebbe pronto ad entrare nel Partito Democratico e che la trattativa sarebbe giunta a “buon punto“.

Pertanto, secondo quanto riporta il quotidiano l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve. Anche se Di Maio ha già fornito la propria smentita, in merito alla sua presunta entrata tra le file dei dem, da Spadafora non sono giunte notizie che neghino quanto è stato pubblicato.

Per quanto riguarda Dino Gianrusso, il PD è chiaro e spiega che, anche se è un “partito aperto a chiunque“, richiede le scuse dell’ex Iena a tutte le persone che ha ferito tempo addietro e di rispettare le regole che il partito impone.

Quest’ultimo ha rivelato di voler dare il proprio sostegno alla candidatura di Stefano Bonaccini. Questa è la condizione che è stata imposta dal governatore dell’Emilia Romagna. Da Gianusso non c’è stata ancora una risposta al riguardo.