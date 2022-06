“Devi tornare a casa”, i medici lo rispediscono in Italia: abbandona l’Isola dei famosi

Un altro concorrente deve abbandonare l’Isola dei Famosi ad una sola settimana dalla finale. Vediamo di chi si tratta.

E’ crollato in lacrime non appena l’ha saputo in diretta televisiva: glielo ha detto Ilary Blasi durante il serale dell’Isola dei Famosi.

Un altro concorrente si è fatto male all’Isola dei famosi

Ad una sola settimana dalla finale dell’Isola dei Famosi, un altro concorrente deve abbandonare per direttissima il programma. Una delle edizioni più lunghe, in termini di tempo, dell’Isola in Italia. Anche stavolta, si tratta di un concorrente molto amato dal pubblico e che era stato dato per vincitore.

Prima di questo naufrago dell’Isola dei Famosi, c’era stato Roger Baduino che si era fatto male durante un gioco. Era stato in ospedale per qualche tempo, era ritornato in playa ma una volta nella spiaggia in solitaria non ha retto ed è tornato in Italia.

Ironizzando su tutti i concorrenti che si sono fatti male, Nicola Savino ha dichiarato scherzosamente che la prossima edizione del programma andrà probabilmente in onda da San Giovanni Rotondo’s (sede del Santuario di San Pio, .ndr). Chi ha lasciato per sempre l’Isola dei Famosi?

Si è fatto male al ginocchio

L’incidente è avvenuto a seguito di un gioco ricompensa durante il quale, Edoardo Tavassi ha colpito uno scoglio con il suo ginocchio. Una volta uscito dal mare ha sentito come se qualcosa si rompesse. Il naufrago è stato subito portato in infermeria dove gli hanno fatto una risonanza.

Fino all’ultimo, il naufrago, nonostante il tutore, credeva che avrebbe potuto continuare a gareggiare per gli ultimi sette giorni. Ilary Blasi, però, in diretta televisiva, gli ha comunicato che deve tornare in Italia.

Edoardo Tavassi deve lasciare l’Isola dei Famosi a causa delle sue condizioni di salute. Il concorrente, infatti, si sarebbe rotto un legamento del ginocchio. Non sono mancate le lacrime del fratello di Guendalina. Una cosa insolita per un concorrente che si è fatto riconoscere per le sue gag esilaranti.

La prima persona che gli hanno fatto salutare è stata Mercedes Henger la quale ha sperato fino all’ultimo di poter instaurare una relazione con lui.

Il Tavassi, per contro, ha scelto di non viversi nessuna storia d’amore sotto i riflettori e ha promesso, piuttosto, alla Henger che, quando saranno entrambi in Italia si rivedranno sicuramente.

Edoardo è stato un concorrente dell’Isola dei Famosi che è entrato nel cuore degli italiani ma anche dei naufraghi. In particolare, Carmen Di Pietro e Nicolas Vaporidis sono stati altrettanto commossi di sapere che il compagno di viaggio dovrà abbandonare il gioco. Rivedremo Tavassi in occasione della finale che andrà in onda il prossimo lunedì 27 giugno su Canale 5.