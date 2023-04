Giallo sul lampo nel cielo di Kiev

È stato avvistato un improvviso lampo di luce nel cielo di Kiev, sono numerose le persone che hanno assistito all’evento e che hanno effettuato segnalazioni. Online circolano diversi video che mostrano il bagliore.

Secondo Kiev si tratta della caduta di un satellite della NASA ma l’agenzia americana smentisce e continua a ribadire che il suo satellite è ancora in orbita, non risulta al momento esploso o caduto.

Avvistato un bagliore di luce nel cielo di Kiev, centinaia le segnalazioni

Nella serata di ieri a Kiev è stato improvvisamente avvistato un anomalo bagliore di luce che ha attraversato il cielo sopra la città. Sono numerose le segnalazioni che sono pervenute alle autorità da parte dei cittadini.

Come sono numerosi i video online di testimonianza che sono stati girati da chi ha assistito alla scena. Attualmente però ancora non si è stabilito con precisione il motivo per cui si è manifestato il bagliore di luce.

Secondo le prime indiscrezioni e secondo l’amministrazione militare locale il bagliore era stato provocata dalla caduta di un satellite della NASA che non ha però causato alcuna esplosione o danno né in cielo né sul territorio ucraino.

A riportare questa possibilità era stato Sergiy Popko, il responsabile dell’amministrazione militare dell’Ucraina attraverso il suo canale Telegram. Popko aveva scritto “Secondo le prime informazioni il fenomeno è la conseguenza della caduta di un satellite della NASA sulla Terra”.

In effetti l’agenzia americana spaziale della NASA aveva annunciato ad inizio della settimana che intorno alla giornata di mercoledì, non si sa a che ora precisamente, un suo satellite di circa 300 chilogrammi sarebbe rientrato sulla Terra attraversando l’atmosfera.

Il satellite in particolare è il satellite Rhessi che è utilizzato per osservare le eruzioni solari ed era stato lanciato nell’orbita bassa del Pianeta Terra nel lontano 2002. Nel 2018 aveva terminato il suo impiego e quindi non era più utilizzato.

Ad avvistare il bagliore sarebbe stato un giornalista di Afp che ha riportato che non vi è stata alcuna esplosione, questo però non ha impedito che scattasse l’allarme, lo riporta lo stesso Popko che ha anche poi specificato che la difesa aerea non è entrata in azione.

Prima di queste dichiarazioni l’aeronautica dell’Ucraina aveva affermato che il lampo era collegato alla caduta di un satellite/meteorite senza però fornire alcun dettaglio preciso.

Secondo quanto aveva dichiarato la NASA a inizio settimana il satellite Rhessi sarebbe stato quasi completamente distrutto durante il suo rientro nell’atmosfera e i suoi componenti sarebbero caduti sulla Terra senza causare rischi o pericoli per nessuno.

La NASA smentisce la caduta del satellite

Ciò che era stato dato per scontato è stato invece smentito dall’agenzia spaziale americana della NASA. Secondo le informazioni in loro possesso il satellite Rhessi non è ancora rientrato nell’atmosfera terrestre quindi il bagliore non può essere collegato a lui.

A parlare è stato uno dei portavoce della NASA che ha specificato che il satellite è ancora in orbita e che sia la NASA che il Dipartimento della Difesa americano lo stanno ancora tracciando.

Quindi attualmente la causa del bagliore di luce avvistato nella serata di ieri nel cielo di Kiev rimane un mistero, sono numerose le speculazioni e i commenti che si susseguono su tutti i canali social.