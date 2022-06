Un mese fa è scomparso Andy Fletcher, membro fondatore dei Depeche Mode. Dave Gahan e Martin Gore hanno rivelato il motivo della sua morte.

Il 26 maggio 2022 è venuto a mancare Andy Fletcher, il tastierista e fondatore del gruppo new wave anni ’80 “Depeche Mode“. A distanza di un mese, i membri restanti della band hanno svelato la causa ufficiale della sua morte, avvenuta a Londra.

Il motivo della scomparsa

Attraverso un lungo messaggio sotto ad un post di Instagram della pagina ufficiale della band, i membri Dave Gahan e Martin Gore hanno condiviso con i fan le notizie sulla morte del loro compagno. Un paio di settimane fa i medici legali hanno fornito gli ultimi esami effettuati sul corpo di Andy e hanno confermato che egli ha subito una dissezione aortica.

“Volevamo prenderci un momento per riconoscere il tanto amore ricevuto per Andy nelle ultime settimane. E’ incredibile vedere tutte le vostre foto, leggere le vostre parole che parlano di quanto lui significasse per voi.”

Essa si verifica quando lo strato più interno dell’arteria principale nel nostro corpo, si rompe. Un procedimento che consente al sangue di dividere lo strato medio e quello interno dell’aorta: quando il sangue supera la parte più esterna, risulta fatale per il nostro organismo. Questo fenomeno colpisce in media gli uomini tra i 60 e i 70 anni.

Il post e le parole dei membri

Dave e Martin raccontano lo svolgimento della commemorazione per Andy, tenutasi a Londra la settimana scorsa. Una cerimonia piena di ricordi, storie e risate, in una sala piena dei suoi amici e delle famiglie dei componenti della band: un modo speciale per ricordarlo.

“Un paio di settimane fa abbiamo ricevuto il risultato dell’autopsia, che la famiglia di Andy ci ha chiesto di condividere con voi ora. Andy ha subito una dissezione aortica mentre era a casa sua, il 26 maggio. Così, anche se eratroppo presto, è morto naturalmente e senza sofferenze prolungate.”

Fletcher è stato uno dei membri fondatori dei Depeche Mode e ha fatto parte del gruppo per oltre 40 anni, dalla formazione ufficiale nel 1980 fino all’ultimo disco intitolato “Spirit”, uscito nel 2017. Nel 2020 lui e i suoi compagni sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame. Il ruolo di Andy all’interno della band è stato per molto tempo anche quello di manager, nonché incaricato delle questioni contrattuali e legali.