La Juve vuole Nicolò Zaniolo

La Juventus ha già da anni messo nel mirino Nicolò Zaniolo che, dopo il doppio intervento al ginocchio, è finalmente riuscito ad avere continuità nell’ultima stagione decidendo anche con un gol la finale di Conference League tra Roma e Feyenoord.



Nicolò Zaniolo rappresenta da anni ormai uno dei più grandi talenti della nostra Serie A ed i bianconeri , dopo l’addio di Paulo Dybala, sono intenzionati più che mai a mettere il classe ’99 all’interno del nuovo progetto di Allegri, affidandogli la qualità del reparto offensivo.

Zaniolo, arrivato dall‘Inter nello scambio con Radja Nainggolan, ha fatto più volte capire di gradire la destinazione Juventus e di essere pronto per mettersi in mostra anche in una vetrina importante come la Champions League.

Zaniolo-Juventus, la trattativa entra nel vivo

Sia Juventus che Milan hanno iniziato dei contatti con l’entourage del giocatore con Zaniolo che preferirebbe vestire di bianconero per prendere il posto di Paulo Dybala nel sistema di gioco di Allegri.

Arrivabene e Cherubini ancora non hanno parlato di cifre, con i bianconeri che giovedì avranno un altro colloquio con la dirigenza giallorossa per proporre un’offerta ufficiale per il cartellino del giocatore.

Tiago Pinto vorrebbe inserire nello scambio Nicolò Fagioli, ma il classe 2001 è ritenuto incedibile dalla dirigenza bianconera che sarebbe disposta a mettere sul piatto il brasiliano Arthur, ormai fuori dalle idee di gioco di Allegri.

La sensazione è che le due squadre possano presto trovare un accordo e che Zaniolo sia molto vicino a diventare un calciatore della Juventus che sogna di presentarsi all’inizio della Serie A con un super reparto offensivo composto dal numero 22 della Roma con Federico Chiesa, Dusan Vlahovic e Angel Di Maria.

Zaniolo rappresenterebbe il profilo perfetto per la società piemontese: giovane, talentuoso e italiano andrebbe a rinforzare subito La rosa con la possibilità anche di crescere il proprio valore nel corso degli anni e diventare in futuro un giocatore in grado di generare una forte plusvalenza per le casse di Madama

Il mercato inizierà ufficialmente giovedì ma la Juventus dopo aver chiuso le trattative per Pogba e Di Maria ha fretta di chiudere in poco tempo un’altra grande operazione di mercato.