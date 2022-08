Dentifricio in freezer, sembra assurdo ma lo stanno facendo quasi tutti: da non credere

Tubetto di dentifricio in freezer: ecco il rimedio naturale ed efficace che conte di combattere i cattivi odori in cucina. Da non credere.

Dentifricio in freezer: oltre ad essere un alleato efficace dell’igiene orale, c’è un trucchetto che non tutti conoscono. Sembra assurdo ma mettere il dentifricio nella vaschetta del ghiaccio è il trucco segreto per pulire la casa. I risultati sono davvero impeccabili: da non credere.

Si tratta di un’idea che arriva dal Sol Levante e potrebbe sembrare bizzarra, invece, è un trucchetto interessante che ci aiuta a dire addio agli odori forti. Ecco perché si dovrebbe iniziare a mettere nel freezer il dentifricio: scopriamo quali sono gli utilizzi bizzarri che non tutti conosciamo.

Dentifricio: non è solo un alleato dell’igiene orale

Ogni giorno lo utilizziamo a fine pasto per pulire ed igienizzare i denti, ma il tubetto di dentifricio può essere impiegato in altri modi extra igiene orale. Nella beauty routine il dentifricio può essere impiegato per accelerare il processo di assorbimento e di guarigione dei brufoli. Capita di svegliarsi la mattina e di vedersi un brufolo sul volto: basta applicare un po’ di dentifricio su di esso affinché possa seccarsi.

Il dentifricio può essere utilizzato per pulire e sbiancare le unghie: basta applicare un po’ di dentifricio sulle unghie e strofinare con uno spazzolino per combattere l’ingiallimento cagionato dall’applicazione quotidiana dello smalto. Prima di procedere al risciacquo è bene massaggiare ed applicare una crema idratante.

Dentifricio in freezer: un valido rimedio per pulire la casa

Il tubetto di dentifricio può essere congelato nella vaschetta del freezer ed essere utilizzato per pulire e disinfettare le superfici. Basta lasciare solidificare il dentifricio nella vaschetta del ghiaccio per 5 ore ed utilizzare un cubetto al momento opportuno. Se si vuole disinfettare una superficie sporca o maleodorante basta utilizzare un cubetto di dentifricio e strofinare con l’aiuto di uno spazzolino.

Su quali superfici utilizzare il cubetto di dentifricio? Ad esempio, il cubetto di dentifricio può essere impiegato sul legno impregnato dall’odore forte di pesce, cipolla, aglio, formaggio. Per i pavimenti ricoperti dal muschio e dalla muffa, un cubetto di dentifricio può essere una valida soluzione per rimuovere i batteri e per disinfettare ed igienizzare in profondità.

Anche per l’argenteria che nel corso degli anni si è annerita, un cubetto di dentifricio può essere una valida soluzione per rimuovere la patina ingrigita. Inoltre, può dare una nuova luce ai gioielli e consentire di pulire e disincrostare il ferro da stiro.