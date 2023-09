Identificate le due vittime del drammatico incidente in deltaplano avvenuto ieri – domenica 10 settembre – a Basilicanova, Parma. Si tratta di Walter Righelli, 64 anni, e Fabio Lentoni, 47.

Il deltaplano è precipitato subito dopo il decollo, ed è andato a fuoco. Per i due occupanti del velivolo non c’è stato nulla da fare. Indagini in corso per accertare le cause dell’incidente.

Identificate le vittime dell’incidente in deltaplano

Identificate le vittime dell’incidente in deltaplano avvenuto ieri sera a Basilicanova, paese della provincia di Parma. Si tratta di Walter Righelli, 64 anni, e Fabio Lentoni, 47. I due – amici di lungo corso – avevano deciso di effettuare un volo partendo da un campo

vicino all’abitazione di Righelli. Ad assistere al decollo c’erano anche la moglie e il figlio di quest’ultimo, che hanno assistito inermi alla tragedia.

SUlla vicenda indagano ora i militari dell’Arma, cui tocca il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Non si esclude che alla base dell’incidente ci possa essere un malore improvviso del pilota.