Atm assume 300 autisti, come candidarsi

Atm è alla ricerca di nuovi autisti per ampliare la sua azienda. La società milanese ha deciso di aprire 600 posizioni lavorative, 300 delle quali sono destinate ai nuovi autisti anche privi di patente D. Atm si offre di offrire formazione gratuita ai nuovi conducenti pagando il conseguimento della patente D per chi ne fosse sprovvisto.

Oltre ai 300 autisti sono ricercati anche altri lavoratori tra tecnici, informatici, addetti all’assistenza. Per ognuno di loro previsto un contributo per i primi mesi di affitto. Ci si potrà candidare da qualsiasi parte di Italia ma il lavoro verrà svolto nella città di Milano.

Parte il progetto di crescita aziendale di Atm, aperte 600 posizioni lavorative

L’azienda Atm ha comunicato l’apertura di alcune posizioni lavorative. Ha infatti fatto sapere che è alla ricerca di 600 candidati per un progetto di crescita aziendale che permetterà di compensare il turn over.

Di questi 600 la metà, e quindi 300, sono posti destinati all’assunzione di autisti anche sprovvisti di patente D necessaria per guidare determinati mezzi di trasporto.

Per questo progetto Atm ha deciso di investire 500mila euro che verranno utilizzati anche per formare il personale, ai candidati che risulteranno idonei a lavorare per l’azienda milanese e che non hanno la patente D verrà data la possibilità di conseguirla gratuitamente.

Sarà infatti l’Atm a prendersi carico dei costi necessari per la formazione e per il rilascio della patente. Inoltre tali candidati potranno conseguire, sempre a costo zero, la Carta di Qualificazione del conducente. Ulteriore aiuto per i nuovi assunti sarà lo stanziamento di un contributo per i primi mesi di affitto.

I requisiti di base richiesti dall’azienda per presentarsi come candidati sono:

Il possesso della patente B

La disponibilità dei candidati a lavorare su turni a rotazione che comprendono anche turni notturni e giorni festivi

che comprendono anche turni notturni e giorni festivi Avere l’idoneità sanitaria

Qualora il candidato risulti idoneo e quindi la sua domanda di assunzione venga accolta avrà tempo 12 mesi per conseguire la licenza di guida, ottenere la Carta di Qualificazione del Conducente e conseguire l’idoneità fisica e psico-attitudinale.

Requisiti non obbligatori ma che rappresentano un vantaggio sono il possesso di un diploma e la conoscenza della lingua inglese. Molto importanti anche le soft skills ossia capacità di gestire lo stress e la capacità di orientare il cliente.

Requisito preferenziale è l’appartenenza alle categorie protette. A presentare la richiesta possono essere anche i candidati che già dispongono di patente D o DE, sarà offerto loro di ottenere la Carta di Qualificazione del Conducente gratuitamente come per gli altri candidati.

Oltre agli autisti sono anche altri i lavoratori richiesti da Atm

Atm non è alla ricerca solitamente di autisti, infatti l’azienda sta cercando anche 150 persone nel ruolo di tecnico della manutenzione, 40 ingegneri che permettano di potenziare il comparto e la progettazione delle reti.

In più è alla ricerca di 100 addetti che saranno inseriti nei servizi alla clientela e più di 100 informatici. In tutti questi casi i requisiti per poter accedere e rientrare tra i candidati sono diversi, a seconda della mansione lavorativa richiesta.

Infatti sarà richiesto un titolo di studio adeguato alla mansione per cui si vuole presentare domanda. Non è necessario avere esperienza nel settore lavorativo infatti si possono candidare anche i neodiplomati.

Per potersi candidare ad una delle posizioni lavorative menzionate in questo articolo è sufficiente recarsi sul sito web di Atm e andare nella sezione dedicata alle offerte di lavoro.

In questa sezione si possono ottenere tutte le informazioni necessarie su ogni posizione lavorativa, vedere l’offerta e decidere se eseguire l’iscrizione per candidarsi.

Si può presentare la propria candidatura anche attraverso l’uso del social LinkedIn. Qui verrà richiesto di inviare il proprio Curriculum Vitae, e si dovrà compilare una sierie di campi obbligatori tra cui i dati anagrafici.

Le assunzioni si svolgeranno sulla città di Milano ma ciò non restringe il campo dei candidati, infatti è possibile candidarsi da ogni Regione di Italia. I nuovi assunti potranno infatti chiedere un contributo per l’affitto.

L’azienda milanese ha deciso di mettere a disposizione 33 voucher dal valore di 3mila euro lordi che verranno erogati in busta paga in rate.

Le assegnazioni di questi voucher saranno determinate da una graduatoria alla quale sarà possibile accedervi solamente se si ha un contratto di locazione, della durata di almeno 6 mesi, che è stato attivato dopo la candidatura.

Per chi invece dovrà conseguire la patente D ci saranno due modalità differenti. A 150 candidati verrà data la possibilità di rivolgersi ad una autoscuola convenzionata, è possibile trovare la lista già sul sito di Atm.

All’interno di questa autoscuola si potrà conseguire la patente gratuitamente e senza stanziare soldi.

Gli altri 150 candidati invece riceveranno un rimborso fino 1500 euro se sceglieranno di conseguire la patente D presso scuole non convenzionate.