Delle bombe sui soccorritori a Kherson, in Ucraina, hanno causato un morto e 7 feriti

Non si arrestano gli attacchi nello Stato dell’Ucraina, il conflitto giunto al 481 esimo giorno, in data odierna ha registrato nuovi bombardamenti. A riferirlo su Telegram è stato il capo dell’ufficio presidenziale ucraino Andry Yermak, il quale ha scritto di un attacco nella città di Kherson, registrando 7 feriti e il decesso di un soccorritore.

Invece, il capo dell’Amministrazione militare regionale, Pavlo Kyrylenko, ha dichiarato di altri attacchi nella regione del Donetsk, in particolar modo nelle città di Kurakhove e Avdiyivka.

“In direzione di Donetsk, il nemico ha bombardato Kurakhove con l’artiglieria in mattinata. Avdiyivka è stata colpita con due razzi, artiglieria e carri armati”.

Queste le parole scritte dal capo dell’Amministrazione militare regionale su Telegram. Il bilancio, quindi, dall’inizio dell’invasione ad oggi in costante aumento, sia per quanto hanno perso le forze russe che quelle ucraine.

La dichiarazione di Zelensky

Il presidente dell’Ucraina, Zelensky, dopo aver appreso dei nuovi bombardamenti nella città di Kherson, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all’accaduto durante il consueto messaggio serale al Paese.

“I nostri soldati stanno distruggendo il nemico, liberando fisicamente l’Ucraina.

Continueranno a farlo. Qui non c’è posto per assassini e terroristi e non ce ne sarà mai. Ogni attacco russo, spiega il fatto che gli occupanti non hanno alcuna possibilità di rimanere sul nostro territorio”.

Il presidente Zelensky ha ricordato che nell’attacco registrato a Kherson sono rimasti feriti 7 persone e un soccorritore ha perso la vita. Questi erano coinvolti a risolvere le conseguenze dell’attacco terroristico russo alla centrale idroelettrica di Kakhovka quando sono stati bombardati dall’artiglieria russa.

Secondo il ministero della Difesa di Mosca citato dalla Tass, in soli 24 ore sono 620 i militari ucraini eliminati dalle forze russe. Nel frattempo, la Camera bassa del Parlamento russo, la Duma, ha approvato una nuova misura che prevede l’arruolamento nelle forze armate durante un periodo di mobilitazione, legge marziale o in tempo di guerra, ed essere graziati per coloro i quali stanno scontando pene detentive.