Bombardamenti nella notte sull’Ucraina, nessuna vittima

By

Sono diverse le città che sono state interessate dai bombardamenti russi in Ucraina, al momento non risultano esserci vittime o feriti. Colpita anche la Capitale con un attacco massiccio, circa 30 droni provenienti ad ondate da più direzioni.

Antony Blinken oggi incontrerà il ministro degli Esteri ucraino, intanto l’UE si prepara a presentare un nuovo pacchetto di aiuti finanziari all’Ucraina dal valore di 50 miliardi di euro. Per ricostruire Kherson saranno necessari circa 70 miliardi e 10 anni.

Diversi bombardamenti nella notte sull’Ucraina

Diverse esplosioni sono state avvertite nelle prime ore di questa mattina, 20 giugno 2023, nella città di Zaporizhzhia, a riportare la notizia sono stati i media internazionali.

Alcuni edifici sono rimasti danneggiati sia in città che nei sobborghi a seguito dei bombardamenti russi, lo ha riportato un funzionario locale.

Yurii Malashko, capo dell’amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, ha reso noto che al momento non ci sono vittime. Gli attacchi hanno preso di mira un’aerea di comunicazione, attrezzature e proprietà di un’impresa agricola e un’area ricreativa.

Sono sette le esplosioni che sono state avvertite, secondo le autorità l’esercito russo in queste ore è impegnato a spostare personale e attrezzature dalla città di Zaporizhzhia per trasferirle in altri punti.

L’allarme aereo nella notte è tornato a suonare in diverse regioni, tra cui Odessa, Dnipro, Kirovohrad, Mykolayiv, Poltava, Kharkiv, Sumy, Kherson e Donetsk.

Secondo i media ucraini nella notte sono state avvertite diverse esplosioni in diverse regioni tra cui anche la regione di Kiev. L’amministrazione militare della Capitale ha diffuso la notizia che le difese aeree sono state attivate.

Lo Stato maggiore delle forze ucraine ha riferito che l’attacco sulla Capitale di questa notte è avvenuto con 30 droni Uav di tipo Shahed, 28 di questi sono stati distrutti dalla difesa aerea.

Secondo quanto riportato dalla Rbc Ucraina l’attacco è avvenuto ad ondate di droni che provenivano da più direzioni contemporaneamente. Al momento non si ha notizie sulla presenza di eventuali vittime.

Le altre esplosioni sono state avvertite nelle regioni di Vinnitsa, Cherkasy e Khmelnytskyi.

Attacco notturno sulla città di Leopoli dove sono state avvertite esplosioni su tutta la città e nella regione circostante.

A diffondere la notizia è stato Andriy Sadovy il sindaco, non è ancora stato chiarito però se le esplosioni sono dovute alla distruzioni di obiettivi da parte del nemico o perché è intervenuto il sistema di difesa ucraino.

Secondo quanto riportato dalla Rbc-Ucraina che ha citato Maksym Kozytskyi, capo dell’Amministrazione militare regionale di Lviv, un’infrastruttura critica è stata colpita in città da un attacco russo.

Al momento non risultano esserci vittime, a causa dell’attacco però è divampato un incendio e nella zona sono presenti tutti i servizi di emergenza per spegnerlo.

Colpita nella notte anche la comunità di Myrivsk con l’utilizzo di artiglieria pesante. La comunità si trova nel distretto di Nikopol, a riportare la notizia è stato Serhiy Lysak, capo dell’OVA di Dnipropetrovsk attraverso il suo canale Telegram. Al momento non ci sono vittime.

Pronto un nuovo pacchetto di aiuti UE di 50 miliardi di euro

Kiev ha diffuso la notizia di aver identificato 208 vittime di violenza sessuale, tra cui 13 minori, da parte dell’esercito russo. La notizia è stata diffusa dal procuratore generale ucraino e riportata poi dai media locali. Si teme che il numero sia molto più alto.

Antony Blinken, Segretario di Stato americano, oggi incontrerà Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri ucraino. A diffondere la notizia è stato il Dipartimento di Stato che ha anche reso noto che Blinken in serata parteciperà ad un evento di Re Carlo III.

Secondo Bloomberg alcune fonti le hanno comunicato che l’Unione Europea è pronta a stanziare un nuovo pacchetto di aiuti finanziari all’Ucraina dal valore di 50 miliardi di euro.

L’annuncio dovrebbe avvenire nelle prossime ore, questo denaro dovrebbe essere di aiuto per sostenere finanziariamente le spese del governo ucraino permettendogli di pagare le cose più urgenti per la ricostruzione delle zone sul territorio.

Ivan Perehinets, capo dipartimento dell’Accademia ucraina di costruzioni, ha stimato che saranno necessari circa 70 miliardi per ricostruire tutta la zona di Kherson comprese case e infrastrutture.

La zona ricordiamo è stata distrutta in seguito all’allagamento dovuto alla distruzione della diga di Kakhova. Il governo ucraino al momento si aspetta di ricevere fondi dai vari donatori internazionali per poter dare inizio alla ricostruzione.

Kherson dovrebbe ricevere le risorse finanziarie sufficienti per dare il via alla ricostruzione nell’intera zona colpita dalle inondazioni. L’unico problema al momento è perciò trovare ingegneri qualificati per svolgere questo compito.

Per quanto riguarda le tempistiche invece, Perehinets, ha stimato che saranno necessari da 5 a 10 anni per ricostruire l’intera zona, purché nella ricostruzione vengano impegnati 1,5 milioni di operai edili.