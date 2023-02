Del tutto inaspettato quel che esce fuori con 1 bottiglia e una spugna per i piatti

Bottiglia e spugna per piatti: che cosa esce fuori con questi due elementi? Qualcosa davvero di inaspettato. Rimarrai sicuramente senza parole.

Non potrai credere ai tuoi occhi. Munisciti di una spugna per piatti e di una bottiglia. Ecco che cosa puoi realizzare. Risultato davvero straordinario.

Il fai da te, l’arte dei creativi

Tantissime sono le persone che si ingegnano per riutilizzare oggetti vecchi o semplicemente casalinghi per creare qualcosa di straordinario. Sai, per esempio, che cosa viene fuori se prendi una bottiglia di plastica e una normale spugnetta per piatti?

Non crederai ai tuoi occhi. Ciò che potrai realizzare ti lascerà senza parole. L’arte del fai da te si sta diffondendo sempre di più nel mondo e anche in Italia, chi ha un estro creativo, non può farne a meno.

Tantissimi sono i lavoretti che puoi realizzare con i cosiddetti materiali di scarto o oggetti che sarebbero destinati alla pattumiera. Prendi per esempio i due elementi che ti abbiamo appena indicato, la spugnetta e la bottiglia: a che cosa possono esserti utili ti stai chiedendo?

Rimarrai a bocca aperta. Con questa tecnica ti anticipiamo soltanto che risparmierai tantissimo tempo nelle pulizie. Pronta a scoprire il segreto delle casalinghe super esperte?

Bottiglia e spugna per piatti: cosa puoi realizzare di straordinario con questi due elementi

L’arte del Fai da te è diventata sempre più diffusa, non soltanto in Italia ma nel mondo. In Europa in particolare, tantissime sono le nazioni che incitano sempre di più al riutilizzo di materiali di scarto, per esempio quelli domestici, che si rivelano utili per la realizzazione di lavoretti non soltanto divertenti ma in taluni casi anche utili.

Sempre più persone stanno provando per esempio la tecnica della spugnetta e della bottiglia di plastica. Tu la conosci? E se ti dicessimo che con solo questi due elementi potrai creare qualcosa di straordinario ma soprattutto di utilissimo in cucina?

Con questa tecnica sarai in grado di risparmiare davvero tantissimo tempo. Sicuramente avrai anche tu a casa una bottiglia di plastica e la classica spugnetta per lavare i piatti. Sai che non dovresti buttare questi due elementi?

Essi possono rivelarsi davvero preziosissimi per i lavori domestici. Pronta a scoprire il segreto delle casalinghe più esperte per avere una pulizia rapida e straordinaria? Allora iniziamo subito.

Procurati una normale bottiglia di plastica, di quelle utilizzate per l’acqua, e una spugnetta a doppio fondo che sicuramente hai anche tu nella tua cucina. Il primo passaggio è separare dalla bottiglia il collo.

Dopodiché, con avanti la tua spugnetta per piatti, inizia a bucherellare con l’aiuto di un ago la parte più ruvida. Ora non dovrai far altro che procurarti una pistola con colla a caldo ed incollare il collo della tua bottiglia sulla spugnetta.

Ti stai domandando: bene, a questo punto che cosa dovrò fare? Non ti servirà fare altro che svitare il tappo del collo della tua bottiglia e riempirlo con un po’ di detersivo per piatti e poi richiudere il tutto: avrai in questo modo creato una spugnetta che immersa nell’acqua inizierà a insaponare i tuoi piatti sporchi!

Questo è il segreto delle super casalinghe che impiegano davvero pochissimi minuti per lavare alla perfezione piatti e altre stoviglie. Siamo sicuri che dopo aver provato questa tecnica, anche tu non potrai più farne a meno.