Decreto Omnibus, via libera dal Cdm: cosa prevede, dai contributi per gli sfollati alla flat tax raddoppiata

Il provvedimento è suddiviso in sei Titoli: disposizioni fiscali, misure in materia di personale, misure in favore degli enti territoriali, misure di carattere economico, disposizioni in materia di proroghe di termini normativi e disposizioni finali.

Tra le misure previste, c’è il rinvio al 30 settembre per la “rottamazione del magazzino” per i soggetti ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità) e lo slittamento al 30 novembre per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni.

Decreto Omnibus, via libera dal Cdm

Il Decreto Omnibus è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, con 164 voti favorevoli e 68 contrari. Vediamo nel dettaglio cosa comprende.