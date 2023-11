Per la vittima, Francesco Cosco, muratore 52enne, non c’è stato nulla da fare. I sanitari giunti sul posto con l’elisoccorso non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il primo ad arrivare sul posto sarebbe stato il medico di famiglia, allertato da un parente della vittima.

Omicidio a Botricello: 23enne uccide il padre a coltellate

Un ragazzo di 23 anni avrebbe accoltellato e ucciso il padre 52enne, Francesco Cossco. La tragedia si è consumata questa mattina a Botricello, in provincia di Catanzaro. La vittima, di professione muratore, è morta sul colpo. Il primo ad arrivare sul luogo della tragedia sarebbe stato il medico di famiglia, allertato da un parente. Dopodiché sono arrivati carabinieri e sanitari del 118, con l’elisoccorso. I soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso. L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite, sulle scale del palazzo in cui la vittima viveva con la famiglia.

“Siamo profondamente scossi per una tragedia che non avremmo mai potuto immaginare”, ha dichiarato il sindaco di Botricello, Saverio Puccio.

Sembra che il 23enne accusato dell’omicidio del padre soffra di problemi psichiatrici, per i quali era in cura presso una struttura della zona.